Com hem d'invertir? (II)

Quina quantitat hauria d'invertir? De nou, la resposta a aquesta pregunta és individual, però necessària. Tots som conscients que els recursos disponibles són finits. Decidir quin percentatge dels nostres ingressos dediquem a la inversió exigeix prendre una decisió sobre quant estem disposats a sacrificar en el present a canvi d'un benefici futur.

Reflexionar sobre aquesta qüestió i implementar algun procés automàtic per a això, com ara realitzar una transferència periòdica al nostre compte d'inversió, probablement sigui la solució més efectiva per a la majoria de gent. Per tant, també en aquest cas l'èxit està molt unit al factor conductual. L'hàbit d'estalviar i invertir pot ser un dels més rendibles que adquirim a la nostra vida. Com qualsevol aspecte de la nostra conducta, allò difícil és fer-ho d'una manera consistent.

Dedica una mica de temps a aprendre a invertir. Per als nouvinguts al món de la inversió, la quantitat ingent d'aspectes a tenir en compte pot ser aclaparadora. No obstant això, cal ser conscients que esdevenir un bon inversor, com la majoria de coses a la vida, és qüestió de temps i dedicació. Avui dia tenim infinitat de recursos a la nostra disposició per aprendre els fonaments de la inversió. Independentment que decidim gestionar les nostres inversions personalment o contractar gestors professionals, un coneixement bàsic de la matèria és important. L'única manera de calibrar si un gestor professional fa el que volem d'ell és comprendre i avaluar el que fa i, per això, hem de tenir unes nocions mínimes del que fa i per què.

No hem d'invertir en allò que desconeixem. La responsabilitat última del que passa amb els nostres diners és només nostra. Això no vol dir que necessitem una certesa absoluta, perquè no és possible en el món de la inversió, que es regeix per les probabilitats. Però sí que necessitem entendre de forma bàsica els actius en què invertim i per què ho fem, i això afortunadament està a l'abast de qualsevol amb interès i una mica de dedicació. El temps és un dels grans avantatges que tenim els inversors particulars. Si un inversor professional obté mals resultats en un termini mitjà de temps pot perdre la feina. Els particulars podem suportar la volatilitat del mercat. I de vegades les estratègies d'inversió més rendibles necessiten temps.