La meitat dels ciutadans confia en la millora del mercat laboral

La meitat dels espanyols té confiança en la millora del mercat laboral, i un 55% dels enquestats desocupats creuen que trobaran feina en menys de tres mesos, segons es desprèn de l'Índex de Confiança Laboral de Page Group. Preguntats sobre com creuen que evolucionarà la seva situació professional al llarg de l'any, el 75,3% considera que millorarà el desenvolupament de les seves habilitats i gairebé el 50% d'ells creu que la promoció a la seva empresa també anirà a millor.

Entre els factors més valorats pels espanyols, l'enquesta posa en relleu que per a un 98% dels enquestats la relació amb els seus superiors i companys és el més important, seguit dels beneficis socials com accedir a formacions o disposar d'una bona política de conciliació laboral i familiar.

Les escasses oportunitats de promoció (58,8%) i el salari (46%) destaquen per ser els dos factors amb els quals menys satisfets estan en general. Pel que fa a conciliació de la vida laboral i personal, només un 37,2% asseguren estar satisfets.

L'estudi també posa en relleu que una gran majoria (74,4%) dels espanyols estarien disposats a accedir a una ocupació temporal per la possibilitat d'enriquir les seves habilitats i d'adquirir una major experiència. Altres de les raons que al·leguen són l'oportunitat de treballar per a diferents empreses i ocupar diferents llocs i la dificultat per trobar una feina fixa.



Recerca del bon ambient

El director general de Page Group Espanya, Jaime Asnai González, va assenyalar que el contracte temporal està deixant de ser sinònim de precarietat. Per contra, aspectes com la mobilitat internacional o el teletreball són aspectes que tenen menys importància. González va destacar que les bones relacions a la feina són «imprescindibles» perquè hi hagi un bon ambient de treball. Així, va deixar clar que això, al costat d'una bona política de conciliació laboral, incrementa la motivació i productivitat dels empleats.