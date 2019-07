La previsió de collita de poma a Catalunya s'incrementa en un 11% i la de pera, un 4 %

Les previsions de collita de poma i pera a Catalunya per a aquest 2019 s'apunten superiors a l'any anterior, en un 11% i en un 4%, respectivament, segons dades de l'Associació empresarial de la Fruita de Catalunya (Afrucat) i el Departament d'Agricultura. Cal recordar que l'any 2018 va ser un any de pocs volums, el segon més baix dels últims 5 anys.

Així, en poma es preveu una collita a Catalunya de prop de 300.000 tones, de les quals un 29% es produeixen a la demarcació de Girona, mentre que Lleida en concentraria el 71%. Pel que fa a la pera s'estima una producció de 134.250 tones a tot el territori.

Tot i aquest increment en la recol·lecta, la superfície productiva de poma disminueix respecte l'any passat un -3,5% a la província de Girona, un -4,8% a la de Lleida, un -6% a Barcelona i un -7% a Tarragona. Pel que fa a la pera, la superfície productiva també disminueix respecte el 2018, un -3,5% a Girona i un -2,8% a Lleida, si bé s'han plantat 259 hectàrees noves a Lleida, però zero a la província de Girona. Pel que fa a les inclemències climàtiques, l'onada de calor que va afectar el territori català dues setmanes enrere ha causat escaldades en els fruits, tot i que els calibres s'esperen normals.

Val a dir que, tant en pera com en poma, fins ara no hi ha hagut afectacions importants per pedregades, mentre que l'afectació per gelades ha afectat de manera diferent depenent de les zones.

Aquestes dades van ser presentades ahir, a Lleida, per part del director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Ferran Noguera, juntament amb el director general i el president del Comitè de fruita de llavor de l'Afrucat. Per part de l'associació també es va voler remarcar la recuperació del potencial productiu de Catalunya en aquestes dues fruites, i més encara davant la possibilitat de menor producció en l'àmbit europeu, i potser també a l'Aragó.

Altres punts que es van destacar durant la presentació d'ahir van ser la previsió d'avançament de la collita de 3 a 5 dies respecte al 2018, la floració, que s'està desenvolupant de manera normal, i una molt bona qualitat en general.