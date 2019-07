Un de cada quatre catalans compra una vegada a la setmana per internet

El 25% dels catalans compra almenys una vegada a la setmana per internet -un 15,6%, una vegada cada 7 dies, i un 9,4%, més d'una vegada a la setmana- i el 97,2% d'ells es mostra satisfet a mb el servei rebut, segons l'estudi Hàbits de Consum a Catalunya i Coneixement dels Drets com a Consumidors (2019).

L'estudi, basat en 750 entrevistes realitzades durant el mes de maig a persones més grans de 18 anys, va ser presentat ahir a Barcelona pel secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, i la directora de l'Agència Catalana de Consum (ACC), Elisabeth Abad.

La directora de l'ACC va destacar la importància de l'estudi per saber «on estem» i «on va» el futur del consum en un món cada vegada més canviant.

Sergio Romero, tècnic de MDK investigació de mercats, empresa encarregada de l'estudi d'hàbits de consum, va explicar que la compra per internet està en auge, ja que el 56,4% dels catalans afirmen haver comprat alguna cosa per aquesta via en els últims tres mesos.

Els articles més comprats a la xarxa són moda i complements (27,9%), informàtica i telecomunicacions (18,1%), articles relacionats amb l'oci (14,9%) i electrodomèstics (10,7%).

El tècnic va advertir que només el 54,9% dels enquestats coneixen la nova Llei de Protecció de Dades (RGPD) i que el 13,2% ha tingut algun problema derivat d'això, principalment recepció de trucades de telemàrqueting i altres publicitats.

Pel que fa a l'equipament tecnològic, el 94,7% dels catalans disposa de telefonia mòbil, el 87,3%, de telefonia fixa, i el 87%, d'internet.

En el cas d'internet, el 18,9% de les persones va reconèixer haver canviat de proveïdor de serveis en l'últim any, i són el preu (51,8%), la qualitat de la xarxa (13,6%) i la insatisfacció amb la companyia (16,8%) els principals motius.

L'estudi mostra una reducció en el nombre d'incidències dels consumidors, ja que tan sols el 28,5% de les persones van patir algun problema en les seves compres el 2019, gairebé un punt menys que al desembre del 2013 (29,2%).

Els perjudicats assenyalen que els productes que més problemes els causen són la telefonia mòbil (11,3%), els electrodomèstics (2,8%) i el transport aeri (2,7%).

D'aquest grup de persones, un 77,2% van prendre mesures per solucionar els seus problemes i, d'aquests, poc més de la meitat -55,8%- van poder resoldre'ls satisfactòriament.

Durant l'acte també s'han presentat els resultats de l'estudi Canvis de Comportament Social i Noves Formes de Consum, que mostra un nou model de consumidor que es qüestiona més les coses.



Més compromís étic

A partir del coneixement dels hàbits dels consumidors, l'estudi proposa avançar en el compromís amb la ciutadania per augmentar l'esperit crític i ètic, liderar la implementació d'una filosofia empresarial de consum responsable i defensar la proactivitat per difondre valors de consum més sostenibles i respectuosos.

La clausura de l'acte va anar a càrrec del secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, que va comentar el valor de l'ACC per donar a conèixer al consumidor «eines» per progressar cap als nous models de consum.

Ferrer va defensar la tecnologia com una eina de «progrés» necessària per al desenvolupament de la societat.

«Qui no entengui que el futur passa per gestionar bé les dades i la tecnologia es quedarà enrere, perquè no pararà, no hi ha res que pugui aturar un fenomen com la revolució tecnologia», va afegir.