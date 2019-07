El sector ramader vol mesures per evitar les ocupacions de granges

Crida dels sindicats Unió de Pagesos(UP), JARC i Asaja per evitar ocupacions de granges com les que va protagonitzar un grup de joves animalistes en una explotació de vaques lleteres a Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental), el cap de setmana passat.

Tant UP com JARC van reclamar ahir dilluns al Departament d'Interior que se sancioni l'entrada «il·legal» d'uns 160 activistes a l'explotació. Segons els sindicats, aquestes accions poden suposar un risc per a la salut dels animals i a la vegada també generen una situació d'indefensió per als treballadors de les instal·lacions.

Raquel Serrat, responsable del sector boví d'Unió de Pagesos, denuncia que «des de fa un temps, els ramaders estem patint una creixent pressió injustificada per part de sectors socials minoritaris però amb molt ressò mediàtic, moguts pel desconeixement i que jutgen i condemnen la nostra manera de treballar».



Violació de la propietat privada

Els activistes van denunciar que les vaques viuen en unes «condicions horribles» amb els vedells «sense aigua i separats». La presència dels Mossos d'Esquadra va facilitar que els activistes marxessin de la granja i posteriorment van penjar l'acció a les xarxes socials, on han generat una forta polèmica per la seva actitud, que molts consideren injustificada.

La mateixa consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va piular diumenge a Twitter que accedir sense permís a una explotació «sense les mesures de bioseguretat reglamentàries és un risc per a la sanitat animal i la salut pública». Segons la consellera, això posa en perill el benestar animal i va assegurar que davant el cas de Sant Pere de Vilamajor el Departament «actuarà amb contundència».

Aquest mateix dimarts, també a través de Twitter, el GPS, Grup de Pagesos S, ha denunciat que el mateix grup d'activistes hauria robat un vedell en una altra granja i que han fet públic un vídeo on es pot veure l'acció a través de les xarxes socials. En aquest sentit, han interpel·lat a Interior, els Mossos i Agricultura a trobar solucions per aquesta situació.