Signen el conveni de Prefabricats de Formigó i Derivats del Ciment a Girona

El sector dels Prefabricats de Formigó i Derivats del Ciment ja té conveni després d'anys sense signar-se. L'acord arriba després d'anys sense negociació col·lectiva, per manca de representació empresarial al sector a la província de Girona.

L'últim conveni signat era per als anys 2007-2010, de forma que durant 9 anys els treballadors i treballadores del sector no havien tingut increment salarial. Finalment, l'any passat es va poder constituir la comissió negociadora, i ahir es va tancar l'acord, amb la signatura d'un conveni per als anys 2018 a 2022.

L'acord estableix durant la vigència del conveni els mateixos increments salarials pactats al conveni general del sector, incrementats en un 1% durant 4 anys (2019 a 2022).

Així, el salari del grup professional més baix és a partir de 17.600 euros anuals. També s'actualitzen els redactats del conveni i una nova estructura dels conceptes salarials.



Els sindicats ho veuen positiu

Des de Comissions Obreres van fer una valoració «molt positiva de l'acord, que suposa increments salarials per als treballadors i treballadores del sector, després d'anys sense augment, en un sector que ha estat molt afectat durant la crisi a la construcció». També posen en valor «la negociació col·lectiva com a instrument per regularitzar les condicions laborals al sector».

La UGT-FICA de Catalunya també es va mostrar satisfeta de tancar l'acord, que asseguren que «no se signava des del 2010 per falta d'acord en la constitució de la mesa per la part patronal».

Segons aquest sindicat, «les gestions de la part social han reconduït la negociació i s'ha pogut signar un conveni que permet que els treballadors i treballadores del sector recuperin part del poder adquisitiu perdut per la falta de signatura dels increments salarials des de 2010».