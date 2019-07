Unió de Pagesos demana ajuts per als viticultors afectats pels cops de calor

Davant les mancances de l'assegurança d'explotacions del raïm, que cobreix de forma deficient el cop de calor, Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios mesures concretes per pal·liar la situació dels viticultors afectats pel cop de calor a diferents zones de Catalunya, d'entre finals de juny i principis de juliol.

Des del sector del vi del sindicat s'han valorat els danys provocats, que s'estima que superaran el 30% de la producció en alguns municipis com Masroig, Garcia, Móra la nova, Capçanes, Marçà i altres de la zona sud del Priorat i la Ribera d'Ebre. El cop de calor està inclòs a l'assegurança de la vinya però, segons el sindicat, de forma deficient. Els danys han de superar el 20%, el 30% o el 50% de tota l'explotació i només a partir d'aquest percentatge es comença a compensar la pèrdua.

Per això, el sector del vi de la Unió de Pagesos demanarà passar el dany per cop de calor de la categoria d'altres adversitats climàtiques a la de riscos excepcionals perquè la valoració del dany pugui ser per parcel·la, així com per millorar el capital garantit màxim del 80% al 90% i adequar el preu assegurable del raïm als preus reals de cadascuna de les denominacions d'origen.