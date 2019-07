Un 51% dels treballadors responen a correus electrònics durant les vacances

Un 51% dels espanyols en actiu responen a correus electrònics i atenen trucades de feina durant les seves vacances, segons l'últim informe sobre el mercat laboral a Espanya d'InfoJobs-ESADE, el que augmenta el que els especialistes anomenen «estrès vacacional». La psicòloga i professora de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Sílvia Saumell recorda que el 2004 els doctors de la clínica psiquiàtrica austríaca Wagner-Jauregg van encunyar l'expressió «depressió de la gandula» per referir-se a l'ansietat que començaven a tractar en alguns pacients amb dificultat per oblidar la feina en els seus períodes de descans estival.

«Avui, aquesta síndrome, també anomenada 'estrès de vacances' o 'davallada estiuenca', és cada vegada més freqüent», adverteix la psicòloga, que descriu com a símptomes «dificultats per pensar amb claredat, problemes d'atenció, concentració i memòria, sensació de no parlar amb la mateixa fluïdesa i necessitat de comprovar les tasques un cop i un altre, cansament, problemes per dormir, sensació de no haver descansat prou, o baix estat d'ànim», entre d'altres.

«Sabem que els períodes d'elevat estrès perllongat en el temps poden generar sentiments de tristesa, desmotivació, poques ganes de fer coses, sensació que no es gaudeix del que un fa, i irritabilitat en el sentit que ens enfadem per qualsevol cosa a la mínima que algú ens diu alguna cosa», afegeix.

L'especialista explica que «mentre es treballa a un ritme trepidant, els nivells de cortisol i adrenalina són elevats. L'adrenalina fa que el sistema immunològic estigui més fort i el cortisol actua com a antiinflamatori».