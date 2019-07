El BBVA creu que la «desacceleració econòmica suau» no acabarà en recessió

«Ens trobem en una desacceleració econòmica suau que creiem que continuarà sent així, suau i que, per tant, no acabarà en recessió», assegura Enrique Marazuela, director d'Inversions de BBVA España Banca Privada des del 2004 i president de CFA Society Spain des del 2016. Marazuela, que durant la seva presidència del CFA Society Spain Barcelona ha estat designat Test Center pel CFA Institute, fet que incorpora la capital catalana en un selecte grup de ciutats rellevants per la seva projecció financera, ha parlat de les previsions actuals de l'evolució econòmica global i la seva repercussió a l'economia espanyola.

«Es considera que després del pic expansiu estem en recessió, però el cicle econòmic està contínuament accelerant i desaccelerant. No passa res. Aquest és un dels cicles més llargs des que se'n fa seguiment, però els cicles no moren de vells. Està madur, però no està esgotat. Serem capaços de gestionar-ho», afirma Marazuela amb cert optimisme.

Per a l'expert del BBVA, «potser és massa prematur, però veiem els primers signes d'estabilització. A Europa els signes de creixement el primer trimestre han estat bons i els Estats Units, que l'any passat van créixer significativament per una baixada d'impostos, estan tenint un bon comportament, i sense aquest factor impositiu. Hi ha qüestions desestabilitzadores, però no ens preocupen, com les negociacions entre la Xina i els EUA, perquè són molt complicades, però era necessari que hi hagués aquesta negociació, perquè la Xina ja és major d'edat», considera Marazuela. Quant al Brexit, una altra pedra a la sabata econòmica, Marazuela es refia que «no acabarà amb una sortida sense acord. La gran variable financera per mesurar l'economia britànica és la relació lliura-dòlar, i és estable. El mercat preveu que no hi haurà res greu».

La situació espanyola tampoc està en el pijtor dels seus moments, considera l'expert en mercats del banc. «La prima de risc espanyola s'ha estabilitzat, i això ens diu que no hi ha conflicte polític, que hi haurà un govern capaç de garantir l'estabilitat pressupostària. No hi ha hagut preocupació ni abans ni després de les eleccions generals. Els mercats no volen un partit en concret, volen estabilitat, un compromís amb l'estabilitat pressupostària, un govern que tingui prou capital per comprometre-s'hi».

Amb tot, assegura, encara no hi ha els coneguts «brots verds» a l'horitzó. «Espanya és com un motor dièsel, amb un ritme que s'accelera lentament». Marazuela apunta que no hi ha d'haver inquietud per una pujada sobtada dels tipus. «La Reserva Federal ja ha canviat el seu comportament i es prendrà una temporada llarga sense increments. El BCE, per la seva banda, té un objectiu d'inflació del 2% i encara ha de fer política monetària expansiva. Només si hi ha recuperació del ritme europeu, hi pot haver pujada de tipus, però no ho preveig per a aquest any». En conseqüència, alerta Marazuela, «és amb tipus anormalment tan baixos quan els inversos infraestimen la percepció del risc».