Competència demana eliminar les limitacions no necessàries a les benzineres automàtiques

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha demanat revisar la regulació estatal i autonòmica per eliminar els requisits o limitacions sobre gasolineres automàtiques que «no siguin veritablement necessaris», així com per aconseguir «una major homogeneïtat normativa», ja que considera que la major presència de les conegudes com a gasolineres desateses o «fantasmes» provoca una reducció de preus. En un informe sobre l'efecte competitiu de l'entrada de les gasolineres automàtiques en el mercat de distribució minorista de carburants, el regulador assenyala que aquest tipus d'estacions de servei tenen potencial per introduir més competitivitat en el mercat, «beneficiant consumidors i usuaris».

Així, constata que aquest tipus de gasolineres, caracteritzades per no comptar amb personal per realitzar el repostatge i el pagament, de manera que suporten menys costos, i que, a més, requereixen menys espai físic que les tradicionals, quelcom que contribueix al fet que siguin més barates, tendeixen a ser menys cares que les gasolineres tradicionals. Així mateix, valora que aquestes gasolineres incrementen la pressió competitiva sobre les altres, beneficiant així també els consumidors.