Un 20% dels espanyols pensa que ha millorat la seva situació econòmica

El percentatge d'espanyols que considera que la seva situació econòmica en els últims dotze mesos ha millorat respecte a la seva situació prèvia ha augmentat en vuit punts percentuals, fins a representar prop del 20% de la població, davant de l'11,5% que ho creia així fa només sis mesos. Així es desprèn d'una enquesta realitzada per Simple Lógica i cofinançada per la Comissió Europea, en què gairebé el 60% dels participants va traslladar que la seva situació s'ha mantingut estable a l'últim any, mentre que un 20,5% creu que va empitjorar, uns tres punts menys que a l'última enquesta. Fins a un 34% dels joves menors de 35 anys van veure millorada la seva situació econòmica, una dada que contrasta amb el 5,7% dels majors de 65 anys que creu que va millorar, davant del 28,3% d'ells que considera que va empitjorar.

Quelcom semblant passa si es tenen en compte els estudis finalitzats. Per al 13,5% de les persones que només va concloure la primària o els estudis obligatoris la seva situació va millorar -respecte del 28,3% que creu que va empitjorar-, mentre que per al 24,5% dels titulats superiors va evolucionar positivament i només un 13,2% d'ells opina que va empitjorar. Pel que fa a les expectatives en els propers dotze mesos, un 29% és optimista.