Carlos Dabau: «Molts clients acaben venint a les nostres botigues per comprar allò que han trobat interessant des de les xarxes socials»

Com definiries el grup Dabau?

És una empresa familiar que inclou diferents branques empresarials, com ara el transport, grues, la construcció i el món de la piscina.

Quan vau començar i quin va ser el motiu?

El fundador va ser el nostre pare el 1962, a causa del boom turístic de la Costa Brava, amb el transport de material de construcció.

Quins són els vostres punts forts? Què us diferencia de la resta d'empreses del sector?

És una empresa dinàmica i flexible, que s'adapta al seu entorn reciclant-se contínuament. Crec que el que més ens identifica és la ràpida resposta, sobretot davant dels imprevistos, i la professionalitat.

Compteu amb tres empreses al grup. Com vau decidir aglutinar-les?

De fet no són tres, sinó cinc empreses. No estan aglutinades, ja que són independents les unes de les altres. Hi ha vegades que col·laboren entre elles, quasi sempre amb l'objectiu d'oferir un servei integral quan la feina ho requereix.

En què us especialitzeu?

En transport, grues, rehabilitacions, construcció, manteniment d'espais públics, i en tot allò que tingui a veure amb el món de la piscina i el wellness.

Quina és la vostra tasca principal?

Supervisar i controlar el bon funcionament de les nostres empreses.

Aiguapolis és una empresa a part?

Sí, és una empresa que opera independentment de les altres quatre.

Quina evolució ha fet la vostra empresa des del seu naixement? Com ha canviat el sector?

L'empresa va començar amb transport i grues, i a partir del 2005, vam diversificar-nos amb la construcció. El 2009, vam entrar en el comerç amb les botigues Aiguapolis de Figueres, Palafrugell i Girona, relacionades amb el món de l'aigua. Tot va anar evolucionant gradualment i ens vam anar adaptant a les necessitats dels nostres clients.

Teniu perfil a les xarxes. Perquè vau decidir aquesta participació? Afecta les vostres vendes o projectes?

Sí, i cada vegada ens són més familiars. Vam decidir que formés part del nostre dia dia, per tal de poder-nos adaptar als temps actuals i poder arribar així al màxim de gent possible. Realment sí que afecta les nostres vendes, ja que el que publiquem acaba arribant a nous clients que decideixen venir a les nostres botigues per comprar allò que han trobat interessant des de les xarxes.

Quan fa que treballeu amb BBVA?

L'any 2009 vàrem començar a CaixaCatalunya i hem anat seguint la seva evolució fins avui, amb el BBVA.

Com valoreu la seva feina?

La nostra relació amb l'entitat és del tot positiva i esperem poder mantenir-la durant molt de temps.

Utilitzeu el Netcash i l'aplicació mòbil? Quina valoració en feu?

Sí que l'utilitzem, però no al mòbil. És molt positiva perquè és fàcil d'utilitzar.