Cada dia es donen de baixa 280 línies de telefonia fixa

El nombre de línies de telefonia fixa va caure a Espanya el 2018 per primera vegada després de tres anys consecutius d'augments, després que cada dia es donessin de baixa una mitjana de 280 connexions, segons dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC ). Així, a Espanya ja només hi ha 19,5 milions de línies de telefonia fixa, moltes de les quals es mantenen únicament perquè les operadores forcen els consumidors a contractar paquets de serveis que exigeixen la contractació conjunta de línies mòbils i fixes, així com televisió.

De fet, la CNMC ha instat les operadores a «desempaquetar» els seus productes, perquè aquesta modalitat de paquets tancats minva la capacitat dels consumidors de reduir la seva despesa en telecomunicacions i de pagar únicament pel que necessiten.

«Des de la CNMC veuríem amb grat una major llibertat perquè cadascú pogués dissenyar exactament els serveis que vol», va assenyalar el president del regulador, José María Marín Quemada. La penetració d'aquesta telefonia va caure el 2018 fins a les 41,8 línies per cada cent habitants.