Jordi Miró: «BBVA ha estat un abans i un després de la nostra empresa en positiu»

Què és Micgrup?

Vam néixer com a oficina tècnica i donàvem suport al món de la construcció, però sense fer de constructora. Col·laboràvem amb empreses i particulars per ajudar-los a desenvolupar projectes. Actualment treballem de costat amb enginyeries i despatxos d'arquitectes. A partir del 2016 ja comencem a actuar com a constructora i empresa de gestió d'obres.

Què us diferencia?

Nosaltres tenim coberta tota l'operativa d'empresa constructora des de dalt. Disposem del nostre equip d'enginyers, d'arquitectes tècnics i d'encarregats d'obra i petita brigada d'enderroc i de paletes que ens permeten afrontar tota mena d'obra, tan residencial com industrial, com reformes i col·laborem al mateix temps amb industrials especialitzats de la construcció. Amb tot podem gestionar 7 o 8 obres anualment que ens permeten facturar entre 3 i 4 milions d'euros. Hi ha poques constructores que comptin amb tot un equip que pugui coordinar obres de tota classe

Com neix la idea de l'empresa?

Venim de treballar d'empreses grans on el format sol ser més fred i buscàvem un format més personal i pròxim, que el client pugui tenir un tracte directe amb la propietat.

En què considera que us especialitzeu més?

Inicialment vam tenir un impacte molt fort quant a actuacions industrials, al llarg d'aquests cinc anys hem treballat per empreses com Mango, Jota Juan, Guilera, Uneco o Electrolux. Empreses tant de Girona com de Barcelona, ampliacions d'oficina o naus noves, cobertes que s'han deteriorat, actuacions per millorar la protecció d'antiincendis, etc. On tenim més demanada industrial és en la renovació de naus velles perquè els hi oferim un pack interessant i econòmic que permet al client dissenyar a partir d'una idea seva la nau amb diferents sistemes constructius i materials i ho adaptem. Aquests dos últims anys hem crescut molt fent obra residencial a Cadaqués. Alhora hem transformat unes oficines de sis plantes de la Diagonal de Barcelona.

Porteu projectes molt diferents. Quins criteris utilitzeu per decidir-los?

Primer valorem si constructivament podem donar un bon servei al client amb garanties d'èxit i després avaluem l'empatia o la química que sorgeix amb el client i garantir una tranquil·litat des de les dues parts en el camp econòmic.

Des de la vostra existència, com han evolucionat els vostres projectes?

Hem evolucionat d'oficina tècnica a constructora i gestió d'obres. Inicialment érem un suport i avui dia ens ocupem de projectes claus en mà. En els últims anys hem fet un pack nou en què hem apostat en dues línies molt clares: obra nova i reforma tant en industrial com residencial. Hem fet unes brigades especialitzades en reformes d'habitatges que ja existeixen i també d'obra nova hem encetat la fase de construcció de blocs de pisos.

Quin compromís teniu amb el medi ambient?

Podem presumir que hem certificat un dels primers edificis de Barcelona amb el certificat Leedgold tant amb la manera de construir com amb els materials utilitzats. Hem tingut una cura especial del medi ambient.

Quan fa que treballeu amb BBVA?

Vam començar el juliol del 2018, va coincidir que els bancs amb els quals treballàvem abans, amb el creixement que estàvem tenint ens van recomanar ampliar el crèdit bancari i vam conèixer la nostra gestora, que és clau. Et trobes a gust en un banc pels serveis que et pot donar i per la persona que t'atén. Vam obtenir els productes bancaris necessaris i es van posar a la nostra disposició. El BBVA ha estat un abans i un després de la nostra empresa en positiu.

Utilitzeu la banca per internet i l'applicació mòbil?

Diàriament, l'operativa bancària que fem amb BBVA és el 99% per internet. És molt fiable i no dona errors, no hem tingut cap problema. Si mai ens sorgeix algun dubte tenim una ràpida atenció.