Sancionen amb 53.000 euros a expositors del Mobile per oferir feines sexistes

Inspecció de Treball ha sancionat amb 53.000 euros a diverses empreses expositores en la darrera edició del Mobile World Congress per oferir feines sexistes i discriminatòries després d'una denúncia d'UGT el passat mes de febrer. Les ofertes es publicaven en portals d'internet i requerien, entre d'altres, dones que vestissin amb faldilla curta, mitges primes, maquillatge obligatori o sabates de taló de 5 centímetres, a més d'una alçada mínima d'1,75 metres.

Segons la resolució que Inspecció de Treball ha fet arribar al sindicat, es van inspeccionar les ofertes i es va personar a la Fira de Barcelona. El resultat és la sanció a sis empreses per infracció molt greu en vulnerar el dret a la igualtat i la no discriminació per raó de sexe, i una altra per discriminació en l'accés al treball i també per incompliment en matèria de temps de treball i per deficiències en les avaluacions de riscos laborals i per falta d'entrega d'equips de protecció individual .

UGT ha instat els organitzadors i patrocinadors del MWC establir els "mecanismes necessaris" per adaptar les condicions a la legalitat vigent i que eradiquin "qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe" i la cosificació de la dona.