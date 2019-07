La Fiscalia puja a 8 anys i mig la petició de pena per a Rato en el cas Bankia

La Fiscalia Anticorrupció ha ampliat la seva acusació en el judici per la sortida a Borsa de Bankia que se celebra en l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) en considerar que, a més del delicte d'estafa, va haver-hi delicte de falsedat comptable, per la qual cosa la pena per a l'expresident Rodrigo Rato ha ascendit a vuit anys i mig.

Així ho va anunciar la fiscal Carmen Launa a l'inici de la sessió d'ahir, en la qual va començar la fase de conclusions finals. Launa ja havia advertit durant el període de qüestions prèvies de la possibilitat d'endurir la seva acusació definitiva i incloure el delicte de falsedat comptable en el tram final del procediment, i així ho va fer finalment.

A l'inici de la sessió, va assenyalar que, després de vuit mesos de procediment i en vista de les noves proves documentals aportades, el Ministeri Públic entén que la pràctica totalitat dels fets en el seu escrit de conclusions inicials ha quedat acreditada i es veu «obligat» a introduir nous matisos.

En el seu nou escrit, la Fiscalia acusa 14 persones per dos delictes: un d'estafa a inversors per falsedat en els comptes anuals consolidats de BFA de 2010 (les de la fusió de les set caixes) i en les de 31 de març individuals i consolidades de Bankia i BFA (les de la sortida a Borsa), i un altre de falsedat comptable en els comptes anuals de Bankia i BFA de 2011 (les que van ser reformulades).

Al principi, només acusava pel primer delicte d'estafa l'expresident de Bankia Rodrigo Rato, l'exvicepresident José Luis Olivas, l'exconseller de Bankia José Manuel Fernandez Norniella, i l'exconseller delegat Francisco Verdú Pons.

En les seves conclusions finals, exclou d'aquest delicte Verdú Pons i manté els altres tres. En el cas de Rato i Norniella, afegeix a més el segon delicte de falsedat comptable en els comptes anuals de 2011, les que van donar lloc a la reformulació.

D'aquesta manera, sol·licita per a Rato vuit anys i mig de presó, enfront dels cinc anys que demanava per estafa a inversors: demana cinc anys i mig per estafa i tres anys per falsedat comptable en els comptes anuals de Bankia i BFA de 2011.

Així mateix, endureix la pena per estafa de quatre a cinc anys de presó per a Olivas, així com la de Norniella de tres a quatre anys. Per a Norniella, demana també una pena de dos anys per falsedat comptable, la qual cosa suma un total de sis anys.

Per ser «cooperadors necessaris» del delicte d'estafa a inversors ha decidit demanar també dos anys de presó per al soci auditor de Deloitte, Francisco Celma, i dos anys i mig per a l'exdirector general financer i de riscos de Caja Madrid i de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj.

A aquestes cinc persones els atribueix un delicte d'estafa a inversors, als tres primers com a autors i als dos últims com a cooperadors necessaris, per falsedat en els comptes anuals consolidats de BFA de 2010 i en les de 31 de març individuals i consolidades de Bankia i BFA.

Quant a Verdú Pons, la Fiscalia ha demanat la seva absolució pel delicte d'estafa a inversors del qual el va acusar inicialment, però sí que ha demanat per a ell pel segon delicte de falsedat comptable en relació amb els comptes de Bankia la pena d'un any i sis mesos de presó.

A més dels esmentats, la Fiscalia demana condemnar per falsedat comptable en els comptes individuals i consolidats de BFA i Bankia en l'exercici 2011 a l'exinterventor de Bankia Sergio Durá i a l'exdirector d'auditoria interna de Bankia Miguel Ángel Soria Navarro, per als quals demana dos anys de presó a cadascun.