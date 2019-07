Funcas puja una dècima la previsió del PIB per a aquest any, fins al 2,3%

La fundació de caixes d'estalvi Funcas ha augmentat una dècima la previsió del PIB per a aquest 2019, fins al 2,3%. Concretament, ha rebaixat l'estimació per a les importacions i les exportacions i preveu que la demanda interna aportarà 2,3 punts mentre que al sector exterior serà nul·la, davant l'anterior panell, que apuntava a un -0,1%. Mentrestant, la previsió per a l'any que ve es manté en l'1,9%. El menor creixement es deurà al debilitament de l'aportació de la demanda interna, tant per al consum com per la inversió, i al pitjor comportament del sector exterior, que restarà una dècima davant l'aportació nul·la d'aquest any. Tot això, apunta Funcas, en un context de desacceleració externa i d'augment de la incertesa global.

Quant a l'evolució de la inflació, el descens del juny fins al 0,4% des de l'1% del gener i febrer ha portat els panelistes a rebaixar l'índex mitjà anual dues dècimes el 2019 i el 2020, fins a l'1,1% i l'1,3%, respectivament. D'altra banda, l'ocupació creixerà un 2,2% el 2019 –dues dècimes més en que l'anterior previsió- i un 1,7% el 2020, igual que l'anterior previsió. El dinamisme del mercat laboral portarà l'índex d'atur a una mitjana anual de fins el 13,7% el 2019 i el 12,7% el 2020.