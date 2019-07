Elisabeth Cañigueral, nova presidenta del grup Cañigueral

Elisabeth Cañigueral Borràs s'ha convertit en la nova presidenta del Grup Cañigueral, en substitució de Joan Cañigueral Isern, que va morir el passat 3 de juliol. L'empresària ha estat nomenada també aquest any vicepresidenta de la patronal Foment del Treball, i forma part de l'equip de Josep Sánchez Llibre.

La nova presidenta de la companyia és llicenciada en ADE a la Universitat de Girona i PDG per IESE.Cañigueral és la consellera delegada de Costa Brava Foods. Joan Cañigueral Puig és el vicepresident primer i Xavier Cañigueral Vall llosera el vicepresident segon. El grup està controlat per diferents branques de la família Cañigueral i està participat també per les famílies Obris i Planagumà.

El Grup Cañigueral ha tancat l'exercici de 2018 amb una facturació de 816,95 milions d'euros, 1% més que l'any anterior. L'empresa ha vist descendir la seva rendibilitat, després d'haver reduït un 33,5 el seu resultat d'explotació –fins a 20,5 milions–. En paral·lel, el benefici net ha caigut un 35% –13,7 milions–, enfront dels 21 milions de 2017. L'empresa també va destinar 3,28 milions al pagament de dividends.

Al llarg de 2018, la companyia familiar gironina va elevar en un 37% les seves inversions, fins a 56,5 milions. Destaca la compra de la unitat productiva de Frigorífics de l'Empordà (Terfrisa), la qual cosa li va permetre incorporar una sala d'especejament a Vilamalla que ha reforçat la capacitat productiva de Costa Brava Foods, la principal empresa del grup.

El gruix de les inversions es van finançar amb el cash flow de 33,6 milions generat pel grup, els fons propis del qual han aconseguit els 121,6 milions d'euros, un 8% superiors als de 2017. L'any passat, Grup Cañigueral va elevar lleugerament el seu deute bancari a llarg termini, en passar de 113,9 milions a 124 milions. Els deutes a curt es van mantenir estables, en 30 milions.

L'escorxador Costa Brava Foods -un dels que més porcs sacrifica a Espanya- és la principal empresa del grup i posseeix centres de producció a Riudellots de la Selva, Vilamalla i Quart, tots a les comarques de Girona.

El subministrament de productes a Mercadona es realitza a través d'Embotits Monter -amb fàbriques a la Garrotxa- i Frescos Delisano, que posseeix unes instal·lacions a Xest, a València, que proveeixen a la cadena de supermercats de carn de porc i xai.