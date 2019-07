L'FMI apuja la previsió de creixement d'Espanya fins el 2,3% malgrat el deteriorament de l'economia global

El Fons Monetari Internacional (FMI) s'ha sumat a la llista d'organismes i serveis d'estudis que han millorat la seva previsió de creixement de l'economia espanyola el 2019, que situa ara en el 2,3%, dues dècimes més que en l'informe anterior, publicat a l'abril.

D'aquesta forma, Espanya creixerà aquest any un punt més que la zona de l'euro, on, segons l'FMI, l'economia avançarà una mitjana de l'1,3%, el mateix increment previst a l'abril. Aquest diferencial es reduirà el 2020, ja que el Fons preveu que l'economia espanyola creixi aquest any un 1,9% -igual que en l'informe anterior- i la zona de l'euro, un 1,6% -una dècima més que en el pronòstic previ.

Altres organismes han elevat recentment la seva previsió de creixement per a Espanya el 2019, com la Comissió Europea (dues dècimes més, fins al 2,3%), el Banc d'Espanya (dues dècimes més, fins al 2,4%), el servei d'estudis del BBVA (una dècima, fins al 2,3%) o el panell d'analistes de Funcas (una dècima, fins al 2,3%). El Govern preveu que l'economia espanyola creixi aquest any un 2,2%, segons l'última actualització del quadre macroeconòmic.

No obstant això, la ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, va anunciar recentment que el Govern volia revisar a l'alça «en els pròxims dies» la seva previsió de creixement econòmic. No obstant això, Calviño no va concretar en quantes dècimes l'augmentarà i només va assenyalar que serà «en línia amb alguns dels que ja l'han revisat».

L'FMI atribueix la revisió a l'alça de la seva previsió de creixement per a Espanya el 2019 al bon comportament de la inversió i a la feblesa de les importacions.

«Espanya l'està fent molt bé, especialment quan la comparem amb la mitjana de la zona de l'euro», va dir l'economista cap de l'FMI, Gita Gopinath. Segons Gopinath, l'economia espanyola «està tenint millors resultats que la mitjana de la Unió Europea (UE)». «És certament una economia més forta ara», va apuntar.



Revisió a la baixa a Alemanya

Quant a la zona de l'euro, el Fons espera que el creixement s'accentuï durant la resta d'aquest any i fins a 2020, ja que preveu una recuperació de la demanda externa i una gradual disminució dels problemes conjunturals que han afrontat alguns països. No obstant això, l'economista cap de l'FMI va avisar de l'impacte que les tensions comercials té en països exportadors com Alemanya. De fet, l'FMI ha revisat a la baixa el pronòstic de creixement d'Alemanya per a aquest any fins al 0,7%, una dècima menys que a l'abril, encara que eleva en tres dècimes, fins a l'1,7%, la seva previsió per a 2020. La rebaixa de 2019 es deu, segons l'FMI, a la feblesa de la demanda externa, que també pes sobre la inversió. Per a França, el pronòstic es manté sense canvis, amb perspectives de creixement del 1,3% el 2019 i de 1,4% el 2020.