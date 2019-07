El preu de l'habitatge nou a Girona creix un 2%, fins als 1.804 euros per m2

El preu de l'habitatge a la demarcació de Girona, amb un valor de 1.804 euros per metre quadrat, va créixer un 2,1% més interanual. És el segon preu més elevat per demarcacions a Catalunya després dels municipis de l'àrea metropolitana.

Per municipis gironins, els habitatges més cars se situen a Castell-Platja d'Aro (2.370 euros per metre quadrat), Girona (2.145 euros) i Sant Feliu de Guíxols (1.891 euros). Els preus més baixos corresponen a la Bisbal d'Empordà (1.344 euros) i Salt (1.524 euros per metre quadrat).

El preu de l'habitatge nou a Catalunya ha augmentat un 7% en el darrer any, fins als 3.829 euros per metre quadrat i és el territori de l'Estat on és més car, segons la Societat de Taxació. Concretament, la mitjana espanyola és de 2.400 euros per metre quadrat. L'increment registrat a Catalunya també és el més alt a l'Estat, on ha sigut del 5,1%.