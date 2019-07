El BCE obre la porta a baixar tipus d'interès abans de juny de 2020

El Banc Central Europeu (BCE) ha decidit mantenir el tipus d'interès de referència per a les seves operacions de refinançament en el 0%, mentre que la taxa de facilitat de dipòsit continuarà en el -0,40% i la facilitat de préstec en el 0,25%. No obstant això, el Consell de Govern ha decidit modificar per tercera vegada aquest any el seu pronòstic respecte als tipus d'interès. El nou full de ruta marcat pel BCE especifica que els tipus d'interès es mantindran «en el seu nivell actual o més baixos almenys fins al primer semestre de 2020», va explicar l'entitat.

Així mateix, l'institut emissor «té intenció de continuar reinvertint, al complet, els pagaments principals del deute que venci sota el programa de compra d'actius per un període de temps prolongat fins que comencin a pujar els tipus d'interès», va afegir.

La nova ronda d'estímuls aprovada pel president del BCE, Mario Draghi, també indica que és necessària una postura «més acomodatícia» durant un període prolongat de temps.

«Si el pronòstic a mitjà termini continua baixant, el Consell de Govern està determinat a actuar, en línia amb el seu objectiu de simetria en l'objectiu d'inflació», ha afegit. Per tant, el BCE ha subratllat que «està llest» per ajustar tots els seus instruments per assegurar-se que la inflació arriba a l'objectiu del 2% «de manera sostenible».

L'autoritat monetària ha avançat que ha encomanat a «comitès rellevants» de l'Eurosistema examinar opcions per complir aquests objectius, com segmentar la taxa de facilitat de dipòsit i reprendre les compres.



Creixement del PIB

El producte interior brut (PIB) de la zona euro va registrar una expansió anual de l'1,2% en el primer trimestre de 2019, la mateixa xifra que en el trimestre precedent, d'acord a les últimes dades publicades per Eurostat, l'oficina comunitària d'estadística.

D'altra banda, la taxa d'inflació interanual de la zona euro va repuntar fins a l'1,3% al juny, una dècima més que el mes precedent, a causa de la major alça dels serveis i dels aliments frescos.

De la mateixa forma, la taxa d'inflació subjacent dels països que han adoptat l'euro com a moneda comuna, que és el resultat d'excloure del càlcul l'evolució de l'energia, els aliments, l'alcohol i el tabac, va escalar en el sisè mes de l'any fins a l'1,1%, tres dècimes més que al maig.

La pròxima trobada del Consell de Govern del BCE se celebrarà el 12 de setembre i serà la penúltima amb Mario Draghi al capdavant de l'organisme. El Banc ha acceptat la nominació de la directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, com la seva futura presidenta, segons va informar en un comunicat. L'opinió va ser adoptada pel Consell de Govern del BCE, format pels sis membres del Comitè Executiu i els governadors dels bancs centrals nacionals dels 19 països que formen part de la zona euro.