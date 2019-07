L'atur baixa en 10.700 persones a les comarques de Girona en el segon trimestre

L'atur va baixar en 10.700 persones a les comarques de Girona durant el segon trimestre de l'any i es va situar en el 10,46%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La taxa està per sota de la registrada en el mateix període del 2018, que va ser de l'11,80%. La demarcació va registrar 41.200 persones sense feina entre abril i juny d'enguany, un 20,6% menys que els 51.900 del primer trimestre (13,39% de taxa). Pel que fa als ocupats, la taxa va ser del 56,62% i un total de 352.000 ocupats.

El nombre d'aturats va baixar en 15.300 persones a Catalunya durant el segon trimestre de l'any i el nombre total de desocupats va ascendir a 431.300, cosa que va situar la taxa d'atur en l'11,17%.

Segons l'EPA, el nombre d'aturats a Catalunya es va reduir en 700 persones respecte al mateix trimestre de l'any anterior. La població ocupada durant el segon trimestre va superar els 3,4 milions de persones, 40.200 més que durant el trimestre anterior i 70.700 més que durant el mateix període de l'any passat, situant la taxa d'activitat en el 61,55%.

Del total d'aturats registrats durant el segon trimestre, 221.400 són homes, amb una taxa d'atur del 10,97%, i 209.900, dones, amb un atur de l'11,37%.

Catalunya és la tercera comunitat en la qual més va baixar l'atur durant el segon trimestre de l'any, 15.300, darrere de Madrid, 37.300, i les Balears, 26.300.

Per deamracions, Barcelona va tancar el segon trimestre d'aquest any amb 400 aturats més i una taxa del 10,93%, segons les dades de l'EPA publicades per l'INE.

Es tracta de la mateixa taxa que en el primer trimestre, tot i que s'ha registrat una pujada del 0,13% en el nombre de desocupats. Com ja va passar en el trimestre anterior, és la taxa més baixa des del segon trimestre del 2008, quan va ser del 7,10%. Pel que fa a l'ocupació, ha baixat lleugerament del 54,98% del primer trimestre al 54,86% del segon.

Tarragona va tancar el segon trimestre de l'any amb 3.400 aturats menys i una taxa del 14,16%, segons es desprèn de les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa està per sobre de la catalana en el mateix període (11,17%), però per sota del 15,49% registrat en el primer trimestre. També està per sota de la taxa del segon trimestre de l'any passat, que va ser del 14,70%.

A les comarques tarragonines hi havia 56.200 aturats entre abril i juny, un 5,7% menys que en el primer trimestre de l'any. D'altra banda, Tarragona va registrar 340.600 persones ocupades.

L'atur va caure en 1.600 persones a la demarcació de Lleida en el segon trimestre de l'any i la taxa es va situar en el 10,09%, segons les dades de l'EPA.

Aquesta taxa està per sota de la catalana, que va ser de l'11,17% en el mateix període, i també per sota del 10,81% registrat en el mateix trimestre del 2018. A les comarques de Lleida hi havia 22.100 aturats en el segon trimestre. D'altra banda, hi havia 196.500 ocupats, 3.200 més que en el primer trimestre.