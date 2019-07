La plantilla de l'aigua de Viladrau d'Arbúcies convoca una vaga per falta d'acord en les negociacions salarials

El comitè d'empresa de l'aigua de Viladrau d'Arbúcies (Selva) ha convocat una vaga per al proper 2 d'agost per la falta d'acord en les negociacions per aconseguir un increment salarial. Des de la Federació d'Indústria de CCOO a les comarques gironines asseguren en un comunicat que les negociacions iniciades el mes de maig amb la direcció de l'empresa han acabat sense "cap avenç" sobre el percentatge a aplicar d'increment. Davant d'aquesta situació, l'assemblea de treballadors ha acordat l'aturada que començarà en el torn de les deu de la nit de l'1 d'agost i que durarà 24 hores. Des del comitè ja alerten que si no hi ha acord, les aturades continuaran.