Telefónica guanya un 2,7% més fins a juny, malgrat que cauen els ingressos

Telefónica va guanyar 1.787 milions d'euros en el primer semestre de 2019, la qual cosa suposa un avanç del 2,7% interanual, malgrat que l'operadora va veure descendir els seus ingressos un 0,9%, amb caigudes a Llatinoamèrica i un avanç mínim a Espanya.

En el comptes corresponents a la primera meitat de 2019 s'han registrat creixements orgànics en les principals àrees de negoci, i ha mantingut les seves previsions de resultats i dividend per al conjunt de l'any.

Atès que Telefónica encadena nou trimestres de reducció de deute, el president, José María Álvarez-Pallete, va apuntar en una conferència amb analistes que l'empresa no té pressa per vendre actius, encara que manté la seva intenció d'optimitzar al màxim la seva cartera amb la intenció de «preservar» la posició competitiva.

El benefici semestral, que abans d'impostos va pujar el 15,3% fins a 2.810 milions, es va veure impulsat en part per 151 milions en interessos d'una devolució extraordinària d'impostos a Espanya, 62 milions de plusvàlues per la venda de companyies i 37 milions d'un ajust comptable a Veneçuela.

No obstant això, els ingressos van caure el 0,9% i van quedar en 24.121 milions, dels quals 6.283 es van obtenir del negoci a Espanya, després d'un lleu avanç del 0,3%, i 5.030 del Brasil, després d'un descens del 3,8%.

En la resta de Llatinoamèrica l'empresa també va veure disminuir la seva facturació, en aquest cas un 5,1%, fins a 5.340 milions, amb un descens més pronunciat en el sud d'Hispanoamèrica (7,6%), mentre que en la zona nord la reculada va ser del 0,6%.

Per regions, els únics avanços en facturació van ser els d'Alemanya (1,1% fins a 3.564 milions) i Regne Unit (5,8% fins a 3.411 milions). Només a Espanya, la facturació per client va caure en un any un 1,2%, fins a 88,5 euros, fet que el mateix conseller delegat de Telefónica, Angel Vilá, explicava davant els analistes per la irrupció de la seva marca O2 i per l'agressiva campanya d'ofertes del sector.