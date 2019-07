La banca espanyola podria materialitzar fins a 15.000 milions de titulització de fallits

El final del procés de despalanquejament dels bancs espanyols podria suposar entre 10.000 i 15.000 milions d'euros de titulització i vendes privades de préstecs fallits el 2019, segons càlculs realitzats per l'equip d'anàlisi de Scope Ratings. La firma ja havia anticipat l'aparició de les primeres titulitzacions de «tòxics» i propietats immobiliàries a Espanya en un informe elaborat el passat mes de març, en què assenyalava que els fons de cobertura i les empreses de capital risc impulsarien l'activitat de titulització, mentre que els bancs optarien per les vendes directes de cartera.

El subdirector de l'equip d'institucions financeres de Scope, Marco Troiano, creu que després d'un any 2018 de transaccions «gegantines», les de 2019 probablement seran més petites, entre altres coses perquè les carteres de crèdits dubtosos són més baixes. «Això reflecteix una millora substancial en els fonamentals de crèdit de les entitats espanyoles en els últims anys», va aclarir Troiano.

No obstant això, Scope Ratings apunta als recents canvis legals com un dels «esculls potencials» a tenir en compte a l'emergent mercat espanyol de titulitzacions avalades per actius fallits. «Una àrea que serà crítica per determinar l'èxit de les titulitzacions avalades per actius fallits és l'impacte dels recents desenvolupaments legals a Espanya, ja que això podria afectar el calendari de cobraments esperats procedents de la cartera», va explicar la representant de l'equip de finançament estructurat de la firma, Paula Lichtensztein.

En aquest sentit, va assenyalar que la incertesa jurídica a Espanya és més gran que a altres països europeus, a causa fonamentalment del fet que la durada mitjana dels procediments d'execució hipotecària s'ha gairebé duplicat en els últims anys per l'augment dels litigis relacionats amb la naturalesa abusiva de determinades clàusules hipotecàries de resolució anticipada.

El Tribunal Suprem també ha dictaminat recentment que els creditors garantits ja no poden exigir interessos de demora després de l'obertura d'un procediment d'insolvència.

La titulització d'una cartera de préstecs fallits gestionada per HipoGes, empresa de gestió d'actius, propietat de KKR, és la primera d'una sèrie d'operacions esperades de titulitzacions avalades per actius insolvents.

Actualment hi ha al mercat una cartera de préstecs originats i posteriorment venuts per unitats d'NCG Banco Corporación Bancaria. La cartera es compon de 494.700 milions d'euros de préstecs fallits (saldo viu) més propietats, valorades per societats de taxació independents en 40,3 milions d'euros.



Quatre bons

L'operació és una titulització ordinària estàtica amb quatre bons: la classe A sènior de 170 milions d'euros, qualificada (P) BBB-SF; la classe B mezzanine de 30 milions d'euros, qualificada (P) B-SF; la classe J júnior de 15 milions d'euros, sense qualificar, i la classe Z júnior de 16 milions d'euros, sense qualificar.