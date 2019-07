El consum de ciment supera per primer cop des del 2012 els 2 milions de tones

El consum de ciment a Catalunya va augmentar un 9% entre juliol del 2018 i juny del 2019 i va superar per primera vegada des del 2012 els dos milions de tones, segons Ciment Català. Aquestes xifres mostren una millora del mercat interior però és «insuficient per a la consolidació de les empreses», ja que tenen una capacitat productiva superior als set milions de tones anuals.

A més, les exportacions s'han reduït un 16% fins als 2,2 milions de tones en el mateix període. Ciment Català va afirmar que la recuperació d'aquesta indústria està «absolutament condicionada per la manca d'inversió en infraestructures».

En aquest sentit, va constatar un augment de la licitació per part de les administracions públiques durant el primer semestre de 2019 però ha afegit que el fet que es partia de volums molt baixos i que algunes de les obres previstes no s'acaben executant, provoca un nivell de consum de ciment per càpita un terç inferior a Catalunya respecte a la mitjana de la Unió Europea.



El preu de l'electricitat

El president de Ciment Català, Salvador Fernández, va afirmar que la indústria «paga el segon preu més car de tota Europa per l'electricitat». Per contra, l'ús de combustibles alternatius a Catalunya «tot just supera el 30% quan països mediambientalment referents com Alemanya, Holanda, Suècia o Àustria més que dupliquen aquesta taxa de substitució dels combustibles fòssils».

Ciment Català va apuntar a la necessitat d'ampliar tant el catàleg de residus que es poden reaprofitar energèticament com del volum que es posa a disposició de les fàbriques per al futur de la indústria cimentera a Catalunya. A més, va destacar que aquestes polítiques contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic.