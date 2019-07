Èxit empresarial sense estudis

Forbes és una revista especialitzada en el món dels negocis i les finances dels Estats Units que cada any publica llistes que desperten gran interès en l'àmbit dels negocis com, per exemple, la de les persones més riques del món.

Revisant la classificació del 2019, he vist que en primera posició es pot trobar Jeff Bezos, d'Amazon, Graduat en Ciències de la Computació i Enginyeria elèctrica. Però també apareixen Bill Gates de Microsoft, Amancio Ortega d'Inditex, Michael Dell de Dell, Marc Zuckerberg de Facebook i Richard Branson de Virgin, tots ells persones que no tenen acabats els estudis universitaris. De fet, Amancio Ortega, l'únic espanyol de les primeres posicions, va abandonar el col·legi als 13 anys.

És una paradoxa que algunes de les persones que controlen el món dels negocis a escala internacional no tinguin titulació universitària. Líders empresarials de sectors tan variats com el de la moda, la informàtica, la construcció i l'oci en general, amb prou feines compten amb estudis bàsics sense especialització en cap camp.

Una idea que hem de tenir clara és que ni l'estudi és garantia d'èxit, ni el no comptar amb un títol és garantia de fracàs. La veritat és que els estudis mai han estat allò principal per aconseguir grans fites a la vida.

Aquests milionaris sense carrera universitària no van triomfar perquè deixessin els estudis per passar-se la tarda veient la televisió, sinó perquè es van posar a aprendre per una altra banda. No van seguir a la universitat perquè el tipus d'educació que rebien era pitjor que la que podien obtenir per sí mateixos. Són persones que tenen grans idees per la seva enorme imaginació i capacitat per aplicar-les, tenen un profund desig de superació, ho han aconseguit perquè senten autèntica passió pel que fan, han sabut envoltar-se de col·laboradors especialitzats amb altes capacitats i van comprendre que seguir el camí segur no els portaria als resultats extraordinaris que volien.

No em mal interpreteu, no us estic incitant que abandoneu els estudis, al contrari: defenso el long life learning; és a dir, estudiar durant tota la vida i reciclar-se és la clau si vols ser competitiu. Vivim en una societat que canvia de manera constant i cada vegada exigeix més coneixements de manera que estudiar i formar-se és bàsic, però hi ha moltes maneres de fer-ho i no totes passen per seguir la formació reglada.

Una altra persona que podria estar a la llista inicial, però que malauradament ja no es troba entre nosaltres, seria Steve Jobs. Ell va revolucionar el món informàtic i de l'entreteniment. Com tot geni, té multitud de detractors i seguidors. Més que entrar a valorar la persona o l'empresari, si m'agradaria utilitzar part de la saviesa que ens va deixar, repetint els seus «cinc mais»:

1. Mai donar-se per vençut. Aconseguir un objectiu pot requerir esforç per superar les dificultats i confiança en un mateix.

2. Mai aparentar. La senzillesa i la transparència han d'acompanyar-nos.

3. Mai mantenir-se immòbil. Es tracta de sortir de la nostra zona de confort i desenvolupar totes les nostres capacitats professionals i personals.

4. Mai aferrar-se al passat. El passat és una cosa que no podem canviar, hem d'aprendre dels errors i continuar.

5. Mai deixar de somiar. Hem de tenir objectius que ens motivin, emocionin i que ens faci aixecar-nos cada dia amb un somriure.

Tant de bo arribi el dia en què, en la formació reglada, ens inculquin formes de pensar tan brillants.