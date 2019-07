Les hipoteques es disparen de nou a Girona

La demarcació de Girona ha registrat un increment de la signatura d'hipoteques que va provocar que se situessin als nivells del maig de 2012. E l nombre d'hipoteques sobre habitatge signades al maig a les comarques gironines va créixer un 25% respecte al mateix mes de l'any passat, segons les dades fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així, al maig es van constituir 627 hipoteques sobre habitatge, mentre que l'any passat es va quedar en 499 signatures. El capital prestat va ser 48.952.398, un 54% més que en el mateix mes del 2018.

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrits en els registres de la propietat es va situar en 34.883 el mes de maig passat, xifra un 11,2% superior a la del mateix mes de 2018, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que recorda que les dades d'aquesta estadística procedeixen d'escriptures públiques realitzades anteriorment.

Amb aquest avanç interanual, la signatura d'hipoteques sobre habitatges torna a terreny positiu després que a l'abril presentés una lleu correcció del 0,1%.

D'acord amb les dades difoses per l'INE, l'import mitjà de les hipoteques sobre habitatges va pujar un 5% respecte a maig de 2018, fins als 124.131 euros, mentre que el capital prestat va pujar un 16,8% en taxa interanual, fins a fregar els 4.330 milions d'euros.

En termes mensuals (maig sobre abril), el nombre d'hipoteques sobre habitatges va avançar un 20,2%, mentre que el capital prestat per a aquest tipus d'hipoteques va pujar un 19,6%. En tots dos casos es tracta del ascens més gran en aquest mes des de 2017.



Andalusia i catalunya, líders

Les comunitats amb major nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges al maig van ser Andalusia (6.572), Catalunya (6.042) i Madrid (5.816).

Les majors taxes de variació anual es van donar a Castella i Lleó (+40,2%), Balears (+29,5%) i Extremadura (+29,1%). Les hipoteques sobre habitatges només van descendir a Canàries (-37,2%) i Navarra (-11,3%).

El tipus d'interès mitjà per als préstecs hipotecaris sobre habitatges va aconseguir el mes de maig passat el 2,62%, enfront del 2,61% d'un any abans, amb un termini mitjà de 24 anys.

El 57,4% de les hipoteques sobre habitatges es va constituir a tipus variable, en contrast amb el 42,6% que es va signar a tipus fix. El tipus d'interès mitjà a l'inici per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable es va situar en el 2,34%, enfront del 3,10% de les de tipus fix. Les hipoteques a tipus fix van créixer un 12,6% interanual.



Pugen les finques hipotecades

D'acord amb les dades de l'organisme estadístic, durant el cinquè mes de l'any es van constituir 48.241 hipoteques sobre finques rústiques i urbanes (dins d'aquestes últimes s'inclouen els habitatges), xifra que suposa un repunt del 12,6% respecte a maig de 2018.

El capital dels crèdits hipotecaris concedits va pujar un 18,8% respecte al mateix mes de 2018, fins als 7.037,3 milions d'euros, en tant que l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre el total de finques va ascendir a 145.879 euros, un 5,4% més.

El tipus d'interès mitjà a l'inici per al total de finques es va situar en el 2,54%, amb un termini mitjà de 23 anys. Per a les hipoteques a tipus variable, que representen el 60,6% del total, el tipus d'interès mitjà va ser del 2,20% a l'inici, mentre que es va situar en el 3,25% per a les de tipus fix.



Canvis en les condicions

Quant a les hipoteques amb canvis registrals, van sumar 6.210 al maig, un 9,4% menys que en el mateix mes de 2018. Atesa la classe de canvis en les condicions, al maig es van produir 5.353 novacions (o modificacions produïdes amb la mateixa finalitat financera), amb una reculada interanual de l'1,5%.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va baixar un 32,3%, mentre que el nombre d'hipoteques en les quals va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor) va disminuir un 54%.

De les 6.210 hipoteques que van canviar les seves condicions el mes de maig passat, el 35,2% es van deure a modificacions en els tipus d'interès.

Després del canvi de condicions, el percentatge d'hipoteques a interès fix va pujar des del 9,8% al 18,4% i el d'hipoteques a interès variable va caure del 89,3% al 80,7%.