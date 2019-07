Llevats ecològics propis en la producció del vi de cinc cellers del Penedès

L'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) com a centre de recerca, el clúster INNOVI com a coordinador i els cellers Juvé & Camps, Gramona, Freixenet, Segura Viudas i Torelló han desenvolupat el projecte ECOLLEVAT per produir llevats ecològics a través de la utilització de la biodiversitat de les seves vinyes per substituir els actuals llevats comercials.

Amb aquest projecte, els cellers integrants podran diferenciar i personalitzar els vins i escumosos d'alta gamma mitjançant l'ús de llevats autòctons i també els permetrà incrementar el control sobre la fermentació.

Aquest estudi, que es lliurarà als cellers el mes de setembre, servirà perquè puguin aplicar els nous llevats als seus vins i escumosos, una recerca que ha durat tres anys i que té com a objectiu elaborar un itinerari per a la producció de llevats ecològics com a cultius iniciadors per a vins i vins escumosos.

L'INCAVI fa anys que ofereix el servei de selecció de llevats propis dels cellers i diverses empreses utilitzen aquest servei, algunes de les quals fan vins ecològics i biodinàmics. Aquesta recerca permetrà que l'INCAVI pugui oferir serveis a la carta de producció de llevats per a cellers interessants en singularitzar part de les seves produccions.