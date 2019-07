El Nasdaq xinès desferma l'eufòria dels inversors en el seu debut

El nou índex xinès d'empreses tecnològiques i científiques de la Borsa de Xangai, anomenat Star Market, que busca convertir-se en la resposta del gegant asiàtic al mercat tecnològic nord-americà Nasdaq, va començar a operar dilluns amb el debut de les seves primeres 25 firmes cotitzades, entre les quals es van arribar a registrar pujades del 520%. D'aquesta manera, el primer grup de 25 empreses va començar a cotitzar dilluns al nou mercat tecnològic xinès, mentre que altres 149 societats esperen completar el procediment de registre per saltar al parquet, el que podria elevar a uns 16.844 milions d'euros els fons aixecats.

A la primera sessió del Nasdaq xinès, els títols d'un grapat d'empreses van arribar a pujar més d'un 200% i 16 d'elles van superar el 100% de revaloració. Entre els títols més destacats van brillar especialment els del fabricant de microxips Anji, que van arribar a catapultar-se un 520%, per acabar la sessió amb una alça del 400%.

Per sectors, de les 25 empreses debutants en el nou mercat StarR, onze firmes pertanyen al sector d'equipament avançat, set són empreses de tecnologies de la informació, tres corresponen al negoci de nous materials, dues a l'àrea de biomedicina, mentre que les noves energies i altres sectors compten amb un representant cadascun.

Star Market, la creació del qual va ser anunciada al novembre de 2018 pel president xinès, Xi Jinping, busca impulsar la capacitat d'innovació tecnològica de les empreses xineses per promoure el creixement d'alta qualitat de l'economia del país i establir Xangai com a centre financer i tecnològic per arribar a rivalitzar fins i tot amb Nova York a l'hora d'atraure firmes de sectors com la ciència i la innovació tecnològica.

A diferència de les borses de Xangai i Shenzen, les empreses no necessitaran permís de Pequín per cotitzar a Star Market i podran emetre accions de diferent classe per preservar el control dels seus fundadors, mentre que als inversors se'ls permetrà posar-se curts en els títols de les empreses cotitzades.

Així mateix, els inversors que vulguin prendre part en la negociació del nou mercat hauran de complir uns requisits especials d'idoneïtat, incloent una experiència d'almenys 24 mesos en la compravenda d'accions, així com comptar amb un saldo mitjà d'almenys 65.000 euros en els 20 dies anteriors a la sol·licitud de negociació d'accions de STAR.