A qui pertanyen les borses? (i)

Els inversors pensem en la Borsa com el lloc on podem comprar i vendre accions d'empreses. Però darrere de l'engranatge dels mercats de valors hi ha el negoci d'algunes empreses. La seva activitat, el negoci de la Borsa, no és com qualsevol altra, ja que influeix en què la nostra economia sigui tal com la coneixem. Donada la importància que funcionin sense problemes, estan subjectes a tota mena de regulació i supervisió per part de les institucions reguladores.

Per poder comprar i vendre tot tipus d'actius financers es necessita un mercat transparent en què els participants puguin interactuar. Les borses permeten que aquesta activitat financera tan necessària es pugui dur a terme de manera ràpida i eficient. Tot i que encara molts tenim al cap la imatge dels brokers cridant ordres a Wall Street quan pensem en la borsa, la realitat és que la majoria d'operacions financeres es duen a terme de forma electrònica des de fa anys.

Per als inversors és important que les principals borses del món funcionin de manera àgil i amb poca fricció. Una bona operativa dels mercats juntament amb alta liquiditat es tradueix en comissions baixes. I l'estalvi en comissions és un dels principals avantatges que busca obtenir el petit inversor, ja que les rendibilitats futures són incertes, però les comissions són presents i molt reals. Hi ha tres grans empreses a escala mundial que controlen els principals mercats borsaris: Hong Kong Exchanges and Clearing; Chicago Mercantile Exchange (CME) Group i Intercontinental Exchange.

L'empresa Hong Kong Exchanges and Clearing Limited és una empresa cotitzada propietària d'algunes de les borses més importants del món. Va ser creada l'any 2000 fusionant tres empreses: The Hong Kong Stock Exchange, el Hong Kong Futures Exchange, i la Hong Kong Securities Clearing Company. La fusió va ser dissenyada per augmentar la competitivitat de la Xina a l'escena financera global.

Avui dia l'empresa està centrada en operar tres dels principals mercats mundials. Aquests mercats principals inclouen dos dels que formaven l'empresa original: la borsa de Hong Kong i el mercat de futurs de Hong Kong, així com el London Metal Exchange. Aquest important mercat financer londinenc permet actuar HKEX com una passarel·la financera global unint dos nuclis importants com Hong Kong i Londres.