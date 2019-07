Productors catalans «amenaçats» per les importacions d'arròs de Mercosur

Unió de Pagesos alerta que el gran increment de les importacions d'arròs a la Unió Europea procedent dels països del Mercosur –Uruguai, Argentina, Paraguai i Brasil– posa en perill la viabilitat dels productors catalans. Segons dades del sindicat, des del passat 2015 aquestes importacions s'han disparat en un 200%, passant de les prop de 55.000 tones a les 166.000 d'aquest passat 2018. No només això, alerten que la proposta d'acord comercial entre aquest organisme i la Unió Europea, pendent de ratificació, preveu l'entrada de 60.000 tones anuals sense cap tipus d'aranzels, fet que pot pressionar a la baixa els preus dels productors autòctons. El sindicat lamenta que la Unió Europea hagi volgut minimitzar l'impacte per al sector i reclama estudis sobre els efectes d'aquestes mesures.

L'Uruguai és el principal país exportador, amb més de 79.000 tones aquest 2018, duplicant en quatre anys la seva presència als mercats comunitaris. Unes importacions efectuades amb aranzels però que l'acord subscrit el passat juny per la Unió Europea podria acabar alliberant d'aquestes taxes a 60.000 tones. En el cas uruguaià, apunta el sindicat, un conglomerat d'empreses encapçalat per SAMAN –que concentra la meitat de producció del país– li permet completar el cicle productiu i comercial processant més de 600.000 tones, gràcies a una infraestructura industrial i tecnològica d'última generació.



Un estudi de l'impacte econòmic

Davant d'aquest escenari, Unió de Pagesos vol que la Unió Europea estudiï l'impacte econòmic sobre els sectors més sensibles a aquest acord amb Mercosur, només pendent de ratificar pel Parlament Europeu, per determinar els possibles efectes a mig i llarg termini. Denuncien que la Comissió Europea utilitzi l'agricultura comunitària com a «moneda de canvi» per beneficiar sectors econòmics vinculats als serveis i productes industrials, com l'automoció i els químics, per als quals s'obririen grans oportunitats de negoci.