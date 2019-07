El sector ramader exigeix mesures de protecció davant els «assalts» a les granges

JARC ha exigit a la Generalitat que incrementi les mesures de protecció dels ramaders davant dels assalts a les granges com el que hi va haver en una explotació de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) fa poc més d'una setmana. El sindicat ha demanat una reunió urgent amb el conseller d'Interior i el cap dels Mossos d'Esquadra per proposar-los un protocol d'actuació. JARC considera que els cossos de seguretat han d'identificar a tots els «assaltant» per poder exigir-los «responsabilitats patrimonials en un judici». En aquest sentit, el sindicat també vol que Agricultura modifiqui la normativa per sancionar qualsevol persona que se salti els protocols establerts per protegir els animals, els consumidors i els interessos del sector ramader.



Ramaders «desprotegits»

Representants de les sectorials ramaderes de JARC s'han reunit per acordar demandes més concretes davant el que veuen com a «reiterats assalts» a granges catalanes per part de grups d'activistes animalistes. La voluntat de l'organització agrària és aconseguir aturar al més aviat possible aquest tipus «d'accions il·legals», que consideren una «violació de la propietat privada», que posa en risc la salut dels animals directament afectats amb estrès, possibles avortaments i increment de la possibilitat de contraure malalties. També veuen risc per a la resta de cabana ramadera en incrementar el perill de transmissió de malalties que podrien ocasionar greus perjudicis a l'economia del país, com seria l'entrada de la Pesta Porcina Africana (PPA).

L'organització agrària deixa clar que els cossos de seguretat no poden actuar com a mediadors quan un grup de persones accedeix sense permís a una propietat privada, sostreguin o no animals o bens materials. JARC considera que cal identificar a tots els assaltants, perquè en el supòsit de produir-se un dany individual, com pot ser la malaltia d'un animal, o que afecti diverses granges, propagant la malaltia en qüestió, s'ha de poder exigir en un judici responsabilitats patrimonials a tots els possibles culpables.

Els representants de les sectorials ramaderes de l'organització agrària també demanaran que els Mossos d'Esquadra donin trasllat dels actes dels assalts a Agricultura. A partir de la informació rebuda, consideren que la conselleria hauria d'establir responsabilitats administratives de l'actuació dels assaltants que afecten el benestar dels animals i la bioseguretat de les granges.

JARC considera que cal revisar la normativa del Departament d'Agricultura, perquè els ramaders estan desprotegits davant dels possibles danys ocasionats durant l'accés no autoritzat en les seves granges. Recorden que els productors han de complir una estricta normativa per vetllar per la seguretat alimentària i el benestar dels animals. D'aquesta manera, diuen que és «inadmissible que no s'imposin sancions a tercers quan salten tots els protocols establerts per protegir els animals, els consumidors i els interessos del sector ramader».