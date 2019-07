L'empresa d'avui en dia té cura dels seus treballadors

Un augment de sou no és l'únic (ni el més efectiu) mètode per millorar la satisfacció laboral

Per retenir un veritable talent a l'empresa, aquesta ha d'optar per mesures que converteixin l'empleat en part intrínseca de la companyia.

Com ho fan? Hi ha molts exemples dins i fora de les nostres fronteres de com una empresa pot convertir-se en una segona família per a un treballador.



La productivitat arriba per mitjà de la felicitat

No hi ha res millor que un empleat feliç, ja que la seva productivitat serà molt millor i això beneficia l'empresa. Per aconseguir-ho, és molt important fer que se senti a gust en la seva rutina diària i en el seu lloc de treball. I tot això passa per convertir l'empresa en una gran família.

Fomentar les relacions interpersonals entre els empleats és vital per aconseguir un bon clima laboral. Aquesta és la base de bona part de la felicitat, ja que són tantes les hores que es dediquen a treballar que és summament important que l'entorn sigui agradable i hi hagi confiança. Per aconseguir-ho, l'empresa pot optar per jornades fora de l'oficina en què les persones es coneguin. Jocs d'escapament, concursos, brain building, coaching en grup o fins i tot sessions de cuina poden enfortir intensament els llaços d'unió en una plantilla.

D'altra banda, comptar amb espais de relaxació augmenta la sensació de benestar en el treball. Han quedat enrere les oficines grises i sense vida per donar pas a espais plens de racons en els quals prendre un refrigeri, descansar o poder fer alguna activitat divertida en grup. La idea és que el dia a dia a la feina no es vegi com una obligació i comenci a veure's més com una opció que es pren de gust.



El salari emocional

Aquest terme, salari emocional, s'ha posat de moda en els últims anys per denominar tots els avantatges que una empresa ofereix a un empleat a més del salari monetari pròpiament dit. Es tracta d'una forma d'aportar beneficis al treballador incloent extres que millorin la seva experiència a l'empresa.

Una part important del salari emocional és la flexibilitat laboral, poder optar pel teletreball i no tenir problemes per conciliar la vida dins i fora de l'empresa. A més, es pot reforçar amb complements que millorin la qualitat de vida de la persona, com poden ser descomptes o beneficis per a gimnasos o diverses activitats. Fomentar l'exercici tant dins com fora de l'empresa és una font de recursos positius per als treballadors.



Les empreses que millor ho fan

Hi ha algunes empreses que han sabut portar a la pràctica molt bé tota la teoria sobre cuidar els seus treballadors. Algunes, com Mercadona, disposen de servei de guarderia al mateix centre de treball. D'altres, com Repsol, se centren en la gestió del temps i disposen d'un banc de temps a través del qual s'aconsegueix que l'empleat compti amb períodes lliures i de qualitat fora de la feina, sense dedicar-los a tasques relacionades amb el seu lloc.

Fora de les nostres fronteres, empreses com L'Oreal es prenen molt seriosament la flexibilitat laboral. Així, el treballador no troba obstacles en la conciliació de la seva rutina laboral i familiar. En el cas de Cofidis, el seu concepte de convertir l'oficina a una segona llar s'ha fet realitat a través de l'anomenat 'corner zen', un lloc en el qual els treballadors poden rebre massatges o prendre una relaxant infusió.

I és que una empresa actual ha de mimar els seus empleats en el dia a dia donant-los la màxima cura.

13 idees de salari emocional

Horari flexible i teletreball

Jornada intensiva durant l'estiu

Servei de guarderia o xec guarderia

Activitats d'oci i team building

Snacks i menjar gratuïts

Plans de formació i promoció interna

Dies lliures i aniversaris

Portar la mascota a la feina

Gimnàs, ioga o altres activitats físiques gratuïtes o subvencionades

Activitats de voluntariat i RSC

Assegurança mèdica

Plans de jubilació

Altres incentius com ara mòbil d'empresa, plaça d'aparcament, xec transport, descomptes...