Signen el final de la batalla fratricida a Bon Preu per uns 300 milions d'euros

El president de Bon Preu, Joan Font, s'ha adjudicat el 100% de la cadena de supermercats en comprar el 50% del grup que no controlava al seu germà Josep, acord que s'ha formalitzat aquest dilluns.

El passat dia 12 de juliol es va anunciar un preacord pel qual Bon Preu Holding, controlada per Joan Font, va comprar el 50% de les accions a Espai d'Inversions, controlada per Josep Font, per un preu pròxim als 300 milions d'euros.

En un comunicat, l'empresa considera aquest acord "una excel·lent notícia" que posa fi a la incertesa i la preocupació que fins ara tenien totes les parts afectades.

Les dues parts valoren de manera "molt satisfactòria" aquest acord que permet consolidar l'accionariat i continuar el creixement i l'expansió que el grup ha tingut.

Amb aquest acord, es posen fi a les discrepàncies entre els dos germans propietaris de la cadena, que havien arribat als tribunals.

En el que queda d'exercici, el grup preveu obrir sis nous supermercats i quatre centres de recollida en línia, així com el servei a domicili de l'àrea del Gironès i de Sabadell.

El grup Bon Preu està format per 7.327 persones i té 131 supermercats Bonpreu, 54 hipermercats Esclat, 49 gasolineres EsclatOil i ven pel canal en línia amb 13 punts de recollida.

A tancament de l'exercici 2018, la facturació del grup va ser de 1.347 milions, cosa que representa un creixement del 12,4% respecte a l'exercici anterior.