Un total de 50 empreses tornen de Madrid a Catalunya durant primer semestre

Un total de 50 empreses van tornar de Madrid a Catalunya entre el gener i el juny del 2019, període en el qual 440 companyies van deixar la comunitat davant les 324 que s'hi van traslladar, per la qual cosa Catalunya va deixar se ser la regió amb més saldo negatiu d'entrades i sortides d'empreses, superada per Andalusia.

Després d'un període marcat per la fugida d'empreses originada pel procés independentista, Catalunya va perdre 116 companyies durant el primer semestre del 2019 i va ser superada només per Andalusia, que va perdre 164 empreses, segons l'estudi sobre canvis de domicili publicat per Informa D&B.

Malgrat que van sortir més empreses de les que van entrar, la comunitat catalana va passar a liderar el saldo positiu, amb 1.049 milions d'euros en xifra de vendes entre les companyies que entren i surten, una situació que es deu al retorn de dues empreses del grup GM Fuel, amb un volum anual de negoci aproximat de més de 700 milions d'euros.

Durant el primer semestre de l'any, fins a 2.766 empreses van traslladar la seva seu social a una altra comunitat, cosa que va representar un descens de gairebé el 58% respecte al primer semestre de l'any anterior, en què es van traslladar 4.369 companyies, i un augment del 8% respecte als sis mesos previs.

De la seva banda, del gener al juny, Madrid va ser la comunitat d'on més empreses van sortir (743), encara que també on més van arribar (1.082), per la qual cosa va tenir el major saldo positiu, amb 339 guanyades.

No obstant això, la facturació de les companyies que se'n van anar durant el primer semestre va superar la de les entrades, de manera que Madrid va liderar el saldo negatiu en restar 721 milions d'euros.

A més d'Andalusia i Catalunya, sis comunitats més presenten saldos negatius entre companyies que entren i surten: Castella I lleó va perdre 75; Múrcia, 56; Cantàbria, 15; Aragó, 9; Navarra, 6, i les Canàries va perdre una empresa.

En el cas contrari, el País Basc va ser el que més va sumar després de Madrid, de manera que va guanyar 34 empreses, malgrat que aquesta comunitat no presentava un saldo positiu des d'abans del 2017.

La comunitat catalana és l'única que manté un saldo negatiu des del 2017, mentre que per a Madrid, Galícia, les Balears i Melilla sempre ha estat positiu.