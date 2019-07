El «Financial Times» situa Nadia Calviño fora de la cursa per dirigir l'FMI

La ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, que figurava entre el grapat de potencials candidats de la Unió Europea per succeir Christine Lagarde al capdavant del Fons Monetari Internacional, hauria quedat fora de la carrera, segons el diari Financial Times, que redueix a Jeroen Dijsselbloem, Kristalina Georgieva i Olli Rehn la terna de favorits per convertir-se en el pròxim director gerent de la institució.

Divendres, el ministre francès de Finances, Bruno Le Maire, encarregat de coordinar les negociacions dins de la UE amb l'objectiu de forjar una candidatura europea de consens que mantingui la direcció de l'FMI sota govern europeu, assenyalava cinc possibles candidats, entre els quals es trobaven la ministra i el seu homòleg portuguès, Mario Centeno, actual president de l'Eurogrup, els qui haurien estat descartats, segons un alt funcionari sense identificar.