El Govern usarà les declaracions de renda per fer l'estadística del lloguer

El Govern està treballant en la creació del sistema estatal d'índexs de referència del preu del lloguer d'habitatge, per al qual s'ha decidit que l'Agència Tributària comenci a creuar les seves dades de declaracions d'IRPF anònimes amb la base de dades de la Direcció General del Cadastre, encara que s'afegiran més variables en els pròxims mesos, segons fonts del Ministeri de Foment.

Així es va decidir en el marc del grup de treball per a l'elaboració del Sistema Estatal d'Índexs de Referència del preu de lloguer, en el qual es va consensuar que l'AEAT comenci a creuar les seves dades amb la base de dades de la Direcció General del Cadastre, la qual cosa en la pràctica suposa utilitzar les declaracions de l'IRPF de forma anònima per conèixer les rendes que es cobren als inquilins i configurar en bona part la nova referència de preus.

No obstant això, des de Foment apunten que en els pròxims mesos es continuarà treballant per valorar i incorporar successives mesures, per la qual cosa previsiblement es tindran en compte altres variables per a la configuració de l'estadística.

El 30 de maig es va fer la primera reunió del grup de treball per a l'elaboració del Sistema Estatal d'Índexs de Referència del preu del lloguer, presidida pel secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura.

També es va convocar com a col·laboradors a representants de l'Agència Tributària, la Direcció General del Cadastre, el Banc d'Espanya, l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Presidència del Govern i a José García Montalvo, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra.

Després d'aquesta primera ­reunió es va acordar nomenar un grup tècnic de treball, que també coordinaria el Ministeri de Foment, per avançar en la metodologia i en el seu procés de desenvolupament.

Des de llavors s'ha treballat en aquest grup tècnic i exposant, per part de tots els membres, les dades que cadascun pot oferir per elaborar aquest sistema estatal d'índexs de referència.

L'Executiu treballa en la creació d'aquest nou sistema de referència de preus de lloguer d'habitatge a fi de donar compliment al que s'estableix en la disposició addicional segona del reial decret llei del passat mes de març de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer estableix.

Aquesta norma estableix que els treballs es realitzaran dins del termini de 8 mesos, la qual cosa situa novembre com la data objectiu.