L'ocupació a Girona tornarà el 2020 als nivells d'abans de la crisi gràcies als serveis vinculats a la indústria

L'ocupació a les comarques gironines tornarà a situar-se l'any vinent a nivells precrisi, sobretot gràcies a l'empenta que estan assolint els serveis vinculats a la indústria (tecnificació i logística). Aquesta és una de les conclusions que recull el darrer estudi elaborat pel Consell de Cambres de Catalunya. L'informe, que s'ha presentat aquest dimarts a Girona, subratlla que el sector secundari recupera pes en termes de facturació, però no en número de treballadors. De fet, durant el segon trimestre del 2019, l'ocupació al sector industrial gironí ha caigut un 11%. "La robotització fa que hi hagi una certa substitució i que l'ocupació la generin aquelles empreses que donen serveis a la indústria", diu l'autora de l'estudi, l'economista Carme Poveda. En paral·lel, l'informe també posa de relleu la creixent obertura a l'exterior de l'economia gironina. Durant el 2018, les empreses gironines que exporten van créixer fins a un 9%, arribant ja a ser-ne 3.800.

La Memòria Econòmica de Catalunya, que elaboren periòdicament les Cambres de Comerç i el Banc Santander, recull que al 2018 l'economia gironina va continuar recuperant-se. I que el seu creixement va situar-se en paral·lel al de la mitjana catalana, ja que tant a la demarcació com al conjunt del país el Valor Afegit Brut (VAB) –o el que és el mateix, la riquesa generada- va incrementar-se en un 3%.

Si s'analitza la situació del mercat laboral, l'informe recull que durant el 2018 l'ocupació al territori va créixer per sobre del 3% per cinquè any consecutiu. Però tot i això, les comarques gironines encara no han recuperat tots els llocs de treball que va destruir la crisi. Perquè això passi, segons assegura l'autora de l'informe, l'economista Carme Poveda, caldrà esperar encara fins al 2020.

"Si ens mantenim amb escenaris de creixement per sobre del 2,5%, és molt probable que aquesta previsió s'acompleixi", subratlla Poveda. A més, l'autora de l'estudi també explica que qui liderarà la creació de nous llocs de treball no serà la indústria, sinó els serveis vinculats a les empreses.

Per explicar-ho, Poveda posa en context les darreres xifres d'ocupació (les del segon trimestre del 2019). Si es mira l'evolució del mercat de treball per sectors, al llarg del darrer any i mig l'ocupació a la indústria gironina ha caigut fins a un 11,6%. I per contra, als serveis ha crescut en un 6,5%. "A més, s'ha de tenir en compte que aquest sector representa fins a dues terceres parts de l'ocupació", subratlla Poveda.

Per això, l'economista explica que seran els serveis els qui actuaran com a motor de creació de llocs de treball en els propers mesos. Ara bé, els nous contractes no arribaran pel comerç –que porta quatre anys estancat- sinó de la mà d'aquelles empreses que, precisament, treballen per a la indústria.

"Allà on es genera ocupació és en els camps de la tecnificació, la robòtica i la logística; i això fa que hi hagi una certa substitució d'uns llocs de treball per uns altres", concreta Poveda. "I si bé la indústria gironina recupera pes en termes de PIB i de facturació, no serà la principal generadora de llocs de treball, sinó que ho seran les empreses que li donen serveis", hi afegeix l'autora de la Memòria Econòmica.



1.210 exporten regularment

L'estudi fet pel Consell de Cambres i el Banc Santander també recull, com no podia ser d'altra manera, la creixent obertura a l'exterior que té l'economia gironina. L'any passat, les empreses del territori van fer exportacions per valor de 5.241 milions d'euros (MEUR) i, com destaca Poveda, cada vegada hi ha més firmes que aposten per internacionalitzar-se.

En global, a les comarques gironines ja hi ha fins a 3.799 empreses que exporten. I d'aquestes, 1.210 fa més de quatre anys que venen a mercats exteriors (és a dir, que ho fan de manera regular). Sobretot, com concreta l'economista, es tracta d'empreses alimentàries –aquí, les càrnies tenen preeminència- i químiques.

Ara bé, Carme Poveda també subratlla que no totes aquelles firmes gironines que s'internacionalitzen són grans empreses. També n'hi ha de petites. "Es tracta d'aquelles que han exportat per menys de 50.000 euros al llarg del 2018", explica l'economista. En concret, van ser-ne 408 (un 2,6% més que al 2017).