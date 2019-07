Un municipi gironí té el preu de l'habitatge més elevat de Catalunya

Hi ha demanda disposada a pagar preus astronòmics per disposar d'un habitatge en enclavaments icònics. És el que explica que hi hagi qui pagui més de 5.000 euros per metre quadrat per un habitatge que, potser, només gaudirà unes poques setmanes a l'any. Un d'aquests municipis és a la Costa Brava i, segons el darrer estudi del portal immobiliari idealista, és el més car de tot Catalunya. Es tracta de Cadaqués, on el preu mitjà ha escalat fins als 5.098 euros per metre quadrat. Uns preus que el situen en el sisè lloc del rànquing espanyol de municipis més cars a l'hora d'adquirir un habitatge, només per darrere de cinc destinacions de les illes Balears.

Limitacions geogràfiques -el sòl per construir nous habitatges és finit-, el boom del lloguer turístic i l'empenta de la demanda estrangera, fa que els preus dels habitatges s'hagin disparat en aquestes zones. Quan semblava impossible tornar als nivells de la bombolla, les dades demostren que no només ha succeït, sinó que en algunes localitats s'han polvoritzat els registres de fa una dècada.

Segons idealista, el municipi més exclusiu és una illa. Concretament, l'illa de Formentera té el preu del metre quadrat més elevat ja que els propietaris d'habitatges demanen una mitjana de 7.401 euros/m2. El podi dels cinc municipis més cars es completa amb altres quatre localitats balears: Deià (5.342 euros / m2), Eivissa (5.318 euros / m2), Sant Joan de Labritja (5.267 euros / m2) i Sant Josep de Sa Talaia (5.106 euros / m2). El sisè lloc és per Cadaqués, a la Costa Brava, amb 5.098 euros / m2.

Per sota de 5.000 euros trobem Santa Eulària des Riu a Balears (4.754 euros / m2), Baqueira a Lleida (4.541 euros / m2), Zarautz a Guipúscoa (4.540 euros / m2) i Andratx a Balears (4.489 euros / m2). L'11è lloc és per Naut Aran a Lleida (4.424 euros / m2), seguit per La Moraleja a Madrid (4.401 euros / m2), Sant Sebastià (4.372 euros / m2), Barcelona (4.206 euros / m2) i Sant Antoni de Portmany a Balears (4.008 euros / m2).

El rànquing continua amb preus inferiors als 4.000 euros, i Calvià a les Balears (3.946 euros / m2) qui més s'acosta a aquesta xifra. En 17a posició se situa la ciutat de Madrid (3.810 euros / m2), seguida per cinc municipis barcelonins: Sitges (3.762 euros / m2), Sant Just Desvern (3.557 euros / m2), Canyamel (3.503 euros / m2), Sant Cugat del Vallès (3.470 euros / m2) i Castelldefels (3.424 euros / m2). També el Catalunya se situa Arties, a Lleida, amb 3.407 euros / m2.

Les dues últimes posicions del rànquing està ocupades per dos localitats basques: Getxo a Biscaia (3.405 euros / m2) i Orio a Guipúscoa (3.312 euros / m2).