El preacord entre treballadors i empresa podria aturar la vaga d'Aigua de Viladrau

El preacord entre sindicats i empresa podria aturar la vaga de l'Aigua de Viladrau. El preacord garanteix l'increment del 2,7% del salari en el 2019 i 2020 amb efectes retroactius des d'abril d'aquest any; reivindicació que ens ha portat a una negociació en els últims mesos que culmina avui, i que suposa una fita històrica assolint els objectius recollits a l'Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) per a aquest any. Aquest increment quedarà consolidat a les taules, transformant-se en fix a canvi de cedir el plus de millora contínua, que era variable.

CCOO valora molt positivament el resultat del preacord al qual s'ha arribat en el dia d'avui a l'aigua de Viladrau (Nestlé Waters España S.A.) d'Arbúcies, en referència a les condicions econòmiques, i que poden permetre desconvocar la vaga que estava prevista per al proper divendres 2 d'agost.

Al mateix temps, valora també molt positivament que s'hagin mantingut les garanties socials que l'empresa volia amortitzar, com en el cas de la prima de matrimoni, el plus d'absentisme o l'ampliació de la vigència del conveni.

Tot i que aquest preacord ha de ser ratificat per la plantilla, com cal, demà, des de CCOO mostren el seu «agraïment a totes les persones treballadores de l'empresa per la seva lluita, i el suport manifestat al Comitè d'empresa a les assemblees de la setmana passada, que ha fet possible que la direcció local de l'empresa reconsiderés la seva proposta salarial fins arribar al preacord d'avui».

A CCOO es feliciten d'haver obtingut aquest preacord i esperen comptar amb la confiança majoritària de la plantilla i entomen aquest fet «amb el màxim orgull i compromís amb l'objectiu d'avançar conjuntament en les condicions de vida i de treball».



Cap avenç des del maig

El comitè d'empresa de l'aigua de Viladrau d'Arbúcies va convocar una vaga per al proper 2 d'agost per la falta d'acord en les negociacions per aconseguir un increment salarial. Des de la Federació d'Indústria de CCOO a les comarques gironines asseguraven en un comunicat que les negociacions iniciades el mes de maig amb la direcció de l'empresa havien acabat sense «cap avenç» sobre el percentatge a aplicar d'increment.

Davant d'aquesta situació, l'assemblea de treballadors va acordar la setmana passada l'aturada que començaria en el torn de les deu de la nit de l'1 d'agost i que duraria 24 hores, si eles treballadpors no accepten el preacord.

Des de Comissions Obreres van recordar la vinculació entre la marca d'aigues i Nestlé, que va pocs mesos va viure una aturada a la seva planta de Girona pel mateix motiu. Els treballadors han sol·licitat la mediació de Treball per poder tirar endavant un acord satisfactori.

En el cas de la Nestlé, els sindicats i la direcció de la factoria van arribar a un acord que incloïa la pujada salarial del 3% que reclamava el comitè d'empresa i que, precisament, va ser el focus de la vaga que va viure la fàbrica a finals de gener.