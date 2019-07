Treball regularitza la situació de 32.000 falsos autònoms a Espanya

El Pla Director per un Treball Digne que va posar en marxa el Ministeri d'Ocupació ara fa un any ha permès aflorar, fins a juny d'aquest any, un total de 126.751 llocs de treball, la qual cosa suposa un increment del 45% respecte al mateix període de l'any anterior i una recaptació per quotes a la Seguretat Social de 1.146,59 milions d'euros, un 32% més que l'obtingut en el període anual anterior, d'acord amb les dades provisionals.

En els onze primers mesos del pla (agost 2018-juny 2019), també s'ha regularitzat la situació de 32.067 falsos autònoms mitjançant el seu enquadrament en el règim general de Seguretat Social com a treballadors per compte d'altri, així com la detecció de 725 infraccions amb propostes de sanció (el doble que un any abans) per 216,88 milions en concepte de liquidació de quotes a la Seguretat Social (quatre vegades més que en el període anterior).

Treball ha realitzat 72 actuacions en plataformes col·laboratives i comerç electrònic, la qual cosa ha donat com a resultat que aflorin 8.076 falsos autònoms en aquestes empreses, després d'haver-se detectat 277 infraccions i la recuperació, a través de liquidacions a la Seguretat Social, per import de 13,63 milions d'euros.

Així mateix, el pla director ha permès detectar 782 falsos becaris, després d'elevar les actuacions inspectores un 163%, amb 1.267 inspeccions concretes, la qual cosa ha permès ingressar a la Seguretat Social gairebé 3 milions d'euros, més del doble que l'any anterior, amb un augment de les infraccions detectades del 40%, fins a les 165.

Dins d'aquests 32.000 falsos autònoms detectats per la Inspecció de Treball, una bona part s'ha produït en el sector càrnic. Entre els casos destacats es troba la inspecció que es va portar a terme a Terfrisa, amb denúncia interposada pels sindicats. La inspecció va enxampar l'empresa organitzant la feina dels treballadors d'una suposada cooperativa. El departament li va imposar una multa per a cada un dels 175 empleats que van comprovar que estaven en aquesta situació i els va obligar a incorporar-los a la plantilla. Aquestes denúncies exemplars han posat en alerta al sector que ha afrontat un any pràticament de reconversió assumint que ha d'assumir en plantilla tots els treballadors dels escorxadors.

En aquest sentit, s'han convertit en indefinits un total 173.957 contractes temporals en frau de llei, un 83% més, dels quals 112.512 corresponen a actuacions ordinàries i 61.445 contractes es van transformar com a conseqüència del pla de xoc. A més, el nombre d'inspeccions sobre aquest tema s'ha incrementat un 20% i el nombre d'infraccions amb sanció, un 232%.

El Pla Director per un Treball Digne també ha regularitzat falsos contractes a temps parcial i ha aconseguit ampliar les jornades de 36.694 ocupacions, dels quals 27.870 corresponen a actuacions ordinàries i 8.824 ocupacions al pla de xoc. En comparació amb l'any anterior, augmenta un 58% l'activitat inspectora amb resultats en termes d'ampliació de jornada dels contractes a temps parcial.

El pagament de les hores extraordinàries i el control d'impagaments i retards en l'abonament de les retribucions salarials és un altre dels pilars del pla d'actuació del Ministeri d'Ocupació. Així, en el primer any del pla les actuacions inspectores en aquesta matèria han permès recuperar en benefici dels treballadors un total de 5,22 milions d'euros. Les inspeccions per hores extres han ascendit a 22.278 en el període, un 5% més que un any abans.