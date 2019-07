Foment defensa Catalunya com una «prioritat»

?El Ministeri de Foment va defensar que Catalunya és una «prioritat» pel Govern central, una posició que va remarcar que manifesta des de la seva presa de possessió l'any passat. l ministeri de Foment va reconèixer, quan va prendre possessió, el dèficit d'inversió existent a Catalunya en els darrers anys, així com el «sistemàtic incompliment» de la disposició addicional tercera de l'Estatut de Catalunya per part de l'anterior Executiu.

Per això van presentar un projecte per als pressupostos generals per al 2019 en el qual es revertia aquesta situació, i van mantindre que han contribuït a «crear un clima de diàleg institucional fluït» amb la Generalitat. Des del ministeri també van exposar que s'ha incrementat en un 8% la licitació des del juny del 2018 fins al juny del 2019, i que s'han publicat adjudicacions per 755 milions d'euros des del gener fins al juny.