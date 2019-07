La Policia Nacional i Treball inspeccionen l'escorxador d'Olot.

Aquest matí s'han desplaçat a les instal·lacions.

Es tracta d'una inspecció que per part del departament de Treball té com a objectiu revisar tot l'aspecte laboral de l'equipament de la Garrotxa per tal de comprovar que tot està en regla.

I en el cas de la Policia Nacional, el que s'està revisant és que no hi hagi personal estranger que es trobi en situació il·legal i per tant, no es compleixi la llei d'estrangeria i tampoc, la legislació laboral.

Fonts de la Policia, asseguren que durant la inspecció no s'ha detectat cap estranger en situació irregular.

La inspecció ha finalitzat pels volts de la una del migdia, quan un vehicle ha sortit de les instal·lacions.