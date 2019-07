La Policia Nacional i Treball inspeccionen l'escorxador d'Olot.

Aquest matí s'han desplaçat a les instal·lacions.

Es tracta d'una inspecció que per part del departament de Treball té com a objectiu revisar tot l'aspecte laboral de l'equipament de la Garrotxa per tal de comprovar que tot està en regla.

I en el cas de la Policia Nacional, el que s'està revisant és que no hi hagi personal que es trobi en situació il·legal i per tant, no es compleixi la llei d'estrangeria i tampoc, la legislació laboral.