El cas Villarejo no afecta el negoci ni els inversors

BBVA va assegurar que el cas Villarejo no ha afectat el negoci, ni preocupa clients o inversors, encara que ha danyat la reputació i la marca de l'entitat. «No hem identificat un impacte directe en el negoci», va assegurar el conseller delegat de BBVA, Onur Genç, durant la conferència telefònica per presentar els comptes. El «número dos» de l'entitat bancària ha defensat que el cas no està tenint impacte directe ni en el negoci ni en l'acció i ha insistit que els inversors no pregunten pel cas.