Girona transforma 7.741 contractes temporals a indefinits en sis mesos

El 31,8% dels contractes indefinits de Girona prové d'un temporal, ja que s'han convertit 7.741 contractes des de principis d'any. La dada és 5,6 punts percentuals per sota de la mitjana de tot Espanya (37,4%). Catalunya encadena sis anys augmentant la conversió de contractes temporals a indefinits. En aquest cas, més de 76.000 contractes temporals s'han convertit a indefinits durant el primer semestre de l'any a Catalunya, la segona major xifra del període estudiat i un 3% més que 2018. Lleida (49,6%) i Tarragona (43,2%) van ser les províncies que van registrar una major taxa de conversió. Al conjunt de l'Estat, la meitat dels contractes indefinits (50,4%) realitzats en indústria és una conversió d'un temporal, segons l'anàlisi per part de Randstad de les dades publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Per comunitats autònomes, totes han experimentat descensos en la quantitat de contractes de durada determinada convertits a indefinits, a excepció de Catalunya, amb un creixement del 3% i de la Comunitat Valenciana, l'augment del qual ha estat del 2,5%.



Andalusia lidera les conversions

No obstant això, Andalusia continua sent la que major percentatge de conversions realitza, amb un 48,4%; seguida per la mateixa Comunitat Valenciana i Canàries, totes dues amb un 46,6%; i Cantàbria, amb un 46,4%. Balears compta amb un escàs 25,9%, molt a prop de Madrid, amb el 26%; i Múrcia, amb el 32,9%.

Al conjunt d'Espanya, els contractes temporals convertits a indefinits s'han reduït per primera vegada des de 2013 malgrat registrar la tercera xifra més elevada de la sèrie històrica. En concret, durant els sis primers mesos de 2019, 397.702 contractes de durada determinada s'han convertit en indefinits.

La indústria compta amb el major nombre de conversions de contractes temporals a indefinits, amb un 50,4% i seguit molt de prop per la construcció, on el 47,8% dels contractes indefinits han estat prèviament temporals.

Tots dos estan per sobre del 37,1% que representa la mitjana dels sectors i a la qual no arriba ni el sector serveis, amb un 35,3% i el sector de la indústria, amb un 22,3%. En termes absoluts, el sector serveis és en el que més conversions s'han realitzat, amb un total de 294.286.