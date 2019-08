La Policia Nacional i Treball inspeccionen l'escorxador d'Olot

La Policia Nacional i el Departament de Treball van fer ahir una inspecció a l'escorxador de l'empresa Olot Meats. L'objectiu de la visita a les intsal·lacions era revisar tot l'aspecte laboral de l'equipament de la Garrotxa per tal de comprovar que tot està en regla, segons fonts policials. En el cas de la Policia Nacional, el que es va estar revisant era que no hi hagués empleats d'origen estranger que es trobessin en situació il·legal i, per tant, no es compleixi la llei d'estrangeria i tampoc, la legislació laboral.

Fonts de la Policia van assegurar que durant la inspecció no es va detectar cap estranger en situació irregular. La inspecció va finalitzar pels volts de la una del migdia, quan un vehicle va sortir de les instal·lacions.

La inspecció ha coincidit en la setmana que s'ha fet balanç del primer any del Pla pel Treball Digne, que ha destapat centenars de llocs de treball a la indústria càrnia que corresponien a «falsos autònoms». Es tracta d'una ofensiva de l'administració que ha permès aflorar, fins a juny, un total de 126.751 llocs de treball, la qual cosa suposa un increment del 45% respecte al mateix període de l'any anterior i una recaptació per quotes a la Seguretat Social de 1.146,59 milions d'euros, un 32% més que l'obtingut en el període anual anterior, d'acord amb les dades provisionals.

També s'ha regularitzat la situació de 32.067 falsos autònoms mitjançant l'enquadrament en el règim general de Seguretat Social com a treballadors per compte d'altri, així com la detecció de 725 infraccions amb propostes de sanció.