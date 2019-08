CCOO i UGT signen el conveni de comerç que busca reduir la precarietat

Els sindicats UGT i CCOO han signat el conveni col·lectiu de comerç general de Girona, que regula les condicions laborals de prop de 7.700 treballadors i treballadores. L'acord permet reduir la precarietat laboral en empreses grans. Els ajudants de dependent assoliran l'ascens a dependent en 15 dies, durant els quals hauran de rebre la formació adequada a les funcions pròpies de dependent. Es recullen, entre d'altres mesures, un increment salarial del 2% per a cada any amb clàusula de revisió salarial per si l'IPC s'incrementa per sobre d'aquest 2%.