El volum de negoci del Sabadell creix un 4,3% a Girona fins al juny

Banc Sabadell tanca el primer semestre del 2019 consolidant el seu creixement també a Girona. El volum de negoci del banc ja hi supera els 5.600 milions d'euros, un 4,3% més que ara fa un any, gràcies al creixement dels recursos de clients i del crèdit concedit, que han augmentat un 5,7% i un 2,2%, respectivament. En total, l'entitat ja ha concedit enguany més de 915 milions d'euros en crèdits a les comarques gironines, una xifra lleugerament per damunt de la de l'any passat.

L'activitat comercial ha estat especialment destacada en segments com el finançament al consum, que ha experimentat un repunt del 13% en un any, o les assegurances, que han augmentat un 30,8% interanual fins als 76 milions d'euros en primes. Pel que fa a les hipoteques, se n'han concedit més de 500 -un 3,7% més que el primer semestre de l'any passat- de les quals prop d'un 84% s'han signat amb tipus d'interès fix. Durant els primers sis mesos de l'any, la captació del banc ha seguit en augment a Girona: han arribat 7.475 nous clients, dels quals un 19% han estat empreses, i 4.147 noves nòmines.

El grup Banc Sabadell ha tancat la primera meitat del 2019 amb un benefici net atribuït de 532 milions d'euros, fet que suposa un creixement interanual del 340,9% per menors provisions i l'absència de costos extraordinaris de TSB.